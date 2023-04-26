快訊／民進黨初選民調最後一天　三重派系大亂鬥

▲民進黨三重區立委初選民調今晚開跑，結果最快明天中午出爐。（合成圖／翻攝自李余典、李坤城、彭佳芸臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨本周啟動第二階段立委初選民調，26日晚間將進行最後兩區電話民調作業，其中，指標激戰區的新北市第三選區（三重）上演派系大亂鬥，正國會前市議員李坤城、蘇系市議員李余典、英系市議員彭佳芸積極爭取提名，備受黨內矚目；另桃園市第一選區現任立委鄭運鵬爭取連任，面對前市議員郭麗華、桃園航空城前董事長黃適卓挑戰。

新北市第三選區被視為本屆立委初選指標戰區，正國會現任立委余天表態支持同派系、去年就放棄議員連任的李坤城接棒，兩人合體車隊掃街催票，瞄準「誠信條款」向對手開砲，「感謝余天大哥對於誠信的支持」，大酸兩位對手「當選到現在4個多月，議會都還沒有開會，就要來參選立委」。

而派系屬性為英系的彭佳芸也不甘示弱，近日找來剛通過初選的台北市議員王世堅站台，又邀請嘉義縣長翁章梁、曾任雲林縣長的立委蘇治芬拍攝宣傳影片，並貼出拜訪總統蔡英文合影照片拉抬聲勢。

同時，派系屬性為蘇系的李余典則釋出前行政院長蘇貞昌的催票影片，蘇貞昌在影片中細數李昔日為三重爭取的建設與政績，籲請民眾支持李余典進軍國會。