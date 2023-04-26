快訊／淡水失業男舉槍轟頭亡！母返家驚見哭斷腸

▲淡水男拿槍自轟 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市37歲徐姓男子從事打零工的工作，然而近月來失業在家，加上離婚，心情相當鬱卒，26日上午5時許，他的媽媽工作返回淡水北新路家中，赫然發現兒子舉槍自戕，倒臥血泊中死亡，悲痛萬分。現場留有一把改造手槍及2顆空彈殼、2顆未擊發子彈，另於房間衣櫃發現改造手槍一把及子彈5顆，詳細事發情形仍待調查。

據了解，徐男56歲吳姓婦人今天清晨5時許，剛下班返回淡水區北新路住處，發現37歲兒子倒臥血泊中，右手還握著1把手槍，嚇得連忙打119求救。救護人員通報警方同時趕抵，男子已經死亡，沒有送醫。警初步勘查現場並無打鬥跡象，房屋門鎖未遭破壞，無入侵情形。

死者槍傷，子彈是由右側太陽穴進入，並未貫穿，身旁遺留1把改造手槍及2顆空彈殼、2顆未擊發的子彈，另於房間衣櫃找到1把改造手槍及子彈5顆。徐男有毒品、妨害自由、槍砲等刑案記錄，母親說他不久之前離婚，有2名孩子，離婚後徐男便搬到北新路母子同住，他幾個月來失業在家，猜測他可能因為失婚、失業加上情緒問題，才會想不開。

死者住處是8層樓雙拼電梯華廈的其中1戶3樓，左右隔壁為3層樓老舊公寓和相同型式的8樓大廈，開槍當時都沒鄰居聽見槍聲報案，直到母親返家發現他已經中槍死亡。警方後續將再調閱監視器、查訪鄰居調查詳情，並報請檢察官司法相驗，釐清案情。

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