澎湖就佔4個「全台9大醜吉祥物地標」！　這2個還登上美國脫口秀

▲原PO驚呼「莫名的恐怖」 。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

各縣市為了推展觀光，會配合當地傳統文化，打造在地獨有的地標，讓遊客可以拍照打卡，就有網友貼出一張照片，圖中有全台「最醜的9個吉祥物地標」，每個造型特殊且詭異，有趣的是，光是澎湖就有4個地標上榜，原PO看完後不禁直呼「莫名的恐怖」，貼文曝光，掀起網友討論。

有網友在臉書「爆廢公社二館」發文，分享一張「全台9個最醜的吉祥物地標」圖片，上榜的分別是澎湖的「花枝妹、比基尼小丑魚、城前鮮蚵、珍珠小童」、高雄「金蕉王」、台南「虱目魚小子」、南投「生生不息」、雲林「絲瓜小姐」，以及新竹的「人面蝴蝶」。

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圖片一出，掀起網友討論，「澎湖比例好高」、「澎湖一個縣佔了4個的意思...」、「台灣真的藝術氣息滿滿」、「笑死，每個看起來都像遊戲裡的boss」、「政府官員的審美觀到底」、「這樣比下來，虱目魚大概是最可愛的」、「有趣的是，這些造價應該都不便宜」、「金蕉王沒把他的金蕉給現出來嗎」、「我覺得金蕉王蠻帥的阿」。





▲汐止車站的吉祥物地標 。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

也有網友點出「遺珠」，「我覺得汐止火車站的醜娃娃也不遑多讓」、「汐止車站前的不好看，我都以為那是白雪公主」、「汐止地標，超無言」。

這些特殊造型的地標，成為台灣的另類特色，事實上，2021年美國知名脫口秀《上周今夜秀》（Last Week Tonight）主持人奧立佛（John Oliver），就用虱目魚小子以及金蕉王介紹台灣，並提到台灣各縣市熱愛生產有趣的吉祥物。