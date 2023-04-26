百善孝為先　黃偉哲為長者洗腳希望大家注重孝道

▲台南市府城防癌抗癌健康協會，將於5月13日在安平國中安平館辦理「2023年百善孝為先」活動，市長黃偉哲親自為105歲郭簡彩鳳與93歲李郭菊等2位長者洗腳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市府城防癌抗癌健康協會，將於5月13日在安平國中安平館辦理「2023年百善孝為先」的弘揚孝道三部曲主題「清淨手足報親恩」、「反哺奉茶養育恩」及「承歡膝下天倫樂」之活動。

這次活動由台南市府城防癌抗癌健康協會與市府社會局、安平區公所、安平國中、六信高中、安平開台天后宮、安平里長聯誼會等單位共同合辦。

市長黃偉哲、社會局長盧禹璁、安平區區長蕭泰華、安平國中校長郭憲璋、六信高中校長黃振忠、安平開台天后宮主委盧友禮、市議員盧崑福、林美燕、蔡淑惠、周麗津、林依婷及安平里長聯誼會會長李瑞福、副會長歐明美及多位里長都參加記者會。

黃偉哲市長並親自為安平區105歲的最高壽阿嬤郭簡彩鳳及盧崑福議員的93歲丈母娘李郭菊洗腳、奉茶。黃偉哲表示，這兩位雖非自己的親人，但她們倆洗腳是項很溫馨的行為，也是孝道一種，是值得推廣的有意義活動，未來市府也會往這方面來推動，希望更多年輕人能對自己的雙親、祖父母等來沐腳、奉茶等，讓社會充滿更多的愛與孝。

社會局長盧禹璁表示，盡孝是每位子女要有的行為，這也是政府推動主要目標之一，希望社會能到處充滿愛心。

安平區區長蕭泰華表示，很感謝台南市府城防癌抗癌健康協會推廣正向積極的孝親活動，區公所已全力協助並透過基層里鄰長鼓勵里民報名參加，透過由子女晚輩為自身父母或夫妻（65歲以上）相互扶持、鶼鰈情深為家庭無悔無怨付出過一生，造就國家棟樑，在活動中相互沐足、奉茶及按摩等溫馨舉動，以表報答養育恩情之心，發揚中華倫理文化固有道德，讓五月母親節更顯溫馨，進而使家庭幸福、社會更加和諧友善。

台南市府城防癌抗癌健康協會自2015年9月成立迄今，致力推動全民防癌抗癌觀念不遺餘力，努力促進社會關懷及提升健康生活品質。協會理事長蕭登波表示，為落實協會宗旨，發揮社會教化力量，自2017年首次辦理百善孝為先活動，迄今已舉辦多屆，深獲台南民眾口碑。此活動也會為社會、家庭注入一股正面溫馨的力量，屆時活動也融合防癌抗癌的保健及照護觀念，推廣國人對癌症的認知，促使民眾了解健康自我管理之重要性。今年安排於母親節前日舉辦也格外富有意義。

「2023年百善孝為先」活動於5月13日母親節前一天上午9時，在安平國中辦理，除了為長輩沐足等主題活動外，主辦單位亦安排諸多精彩表演與台南市推拿與民俗調理保健養生協會免費按摩，六信高中指甲彩繪及市立醫院簡易健檢等，會場也安排諸多健康優質廠商設攤共襄盛舉，以響應並宣揚防癌抗癌之保健觀念，歡迎市民踴躍參加。