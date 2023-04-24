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黃偉哲宣布勞動節系列活動開跑　台南安衛家族再迎新成員

▲因應五一勞動節即將到來，以及響應428世界職業安全衛生日，台南市長黃偉哲24日宣布勞工表揚等系列活動開跑，並授旗給今年新成立安衛家族。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因應五一勞動節即將到來，以及響應428世界職業安全衛生日，台南市長黃偉哲24日宣布勞工表揚等系列活動開跑，並授旗給今年新成立安衛家族。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應五一勞動節即將到來，以及響應428世界職業安全衛生日，台南市長黃偉哲24日宣布勞工表揚等系列活動開跑，也希望喚起各界共同關注職業安全衛生，呼籲大家重視勞工職場安全及勞動者權益，期盼達到零職安事件的目標。

▲因應五一勞動節即將到來，以及響應428世界職業安全衛生日，台南市長黃偉哲24日宣布勞工表揚等系列活動開跑，並授旗給今年新成立安衛家族。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長親自授旗給今年新成立安衛家族的「生達化學製藥股份有限公司」、「台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處」兩家核心企業，同時為職安衛生防災訪視輔導員進行授證，勉勵輔導員深入職場角落，協助事業單位及勞工朋友建立正確的職場防災共識。市議員朱正軒也出席表達關切。目前台南市已有37安衛家族、超過800個事業單位參與，大廠帶小廠落實職安衛生，保障勞工安全與健康。

▲因應五一勞動節即將到來，以及響應428世界職業安全衛生日，台南市長黃偉哲24日宣布勞工表揚等系列活動開跑，並授旗給今年新成立安衛家族。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局指出，今年的勞動節系列活動，包括4/15「職災預防一起來、安平保平安健走」、4/21、22「模範勞工表揚」、4/29「藝姿舞集表演-兒童舞劇-開心果」、5/6「勞工模範母親表揚」等，還有最受到大家喜愛的「勞工休閒旅遊優惠方案」。

▲因應五一勞動節即將到來，以及響應428世界職業安全衛生日，台南市長黃偉哲24日宣布勞工表揚等系列活動開跑，並授旗給今年新成立安衛家族。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「勞工休閒旅遊優惠方案」活動從4/29至5/31止，由走馬瀨農場、大坑休閒農場、雙春濱海遊憩區、虎頭埤風景區、七股鹽山、台糖柳營尖山埤渡假村、台糖長榮酒店、台南大飯店、台南老爺行旅、台南新光影城、同記安平豆花、安平平安、快樂手工皂、日子食作烘焙、尚品咖啡、O'PARIS法式甜點、展翼烘焙庇護工場、創義印務設計庇護工場、華美光學科技股份有限公司、台灣菸酒股份有限公司隆田酒廠、保康生醫等21個單位共同參與，推出給勞工朋友的特別優惠，鼓勵勞工朋友安排全家出遊及享受美食，紓解工作壓力。

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