開齋美食嘉年華台南華醫熱鬧開場　黃偉哲盼促進文化的交流

▲台南市長黃偉哲偕同主辦單位中華醫事科技大學董事長鄭啟瑞、校長孫逸民，共同揭幕「歡慶開齋嘉年華活動」及「東南亞美食體驗工作坊」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



齋戒月是全球穆斯林信仰重要儀式，對穆斯林而言，開齋節的意義就如同春節對國人的意義，25日台南市長黃偉哲偕同主辦單位中華醫事科技大學董事長鄭啟瑞、校長孫逸民，共同揭幕「歡慶開齋嘉年華活動」及「東南亞美食體驗工作坊」活動，期盼來自各地外國朋友在台南能夠生活得自在、幸福，促進文化的交流。





市長黃偉哲表示，感謝中華醫事科大能夠主辦這樣的活動，讓許多穆斯林的朋友能夠享受在穆斯林世界中如春節般的開齋節，是一個伊斯蘭文化的意義，希望來自印尼、東南亞地區或其他國家的移工或是來台南就學的穆斯林朋友，可以在這特別的節日，促進文化的交流及文化融合。





另外，台南市的外國移工共有62468人，其中印尼籍移工就有18173人，占了3成，大部分印尼籍移工主要信奉伊斯蘭（回）教，伊斯蘭齋戒月為期30天，齋戒月結束後的開齋節，相當於華人的農曆新年，是一個歡慶並走訪親友的日子。





25日活動包含各種舞蹈表演、開齋祈福飯發放儀式及法規宣導暨闖關遊戲、東南亞美食DIY等，現場除了來自各地的外國朋友外，還有由遠東科技大學副校長余伯泉、崑山科技大學國際暨兩岸交流處國際執行長任才俊、南台科技大學國際暨兩岸事務處國際事務長李振宇及由各校老師帶隊來參加活動的外籍學生們，期盼透過舉辦開齋節及東南亞美食活動，讓在遙遠異鄉求學的外籍學生能一解思鄉之情，讓外籍學生能將台南當成是第二個故鄉，安心的求學或工讀。





勞工局長王鑫基表示，「境外生訪視關懷服務」是台南首創和內政部移民署結合的服務模式，除外籍生實習工讀等勞動權益的維護外，提供更多元的文化體驗，以便讓居住南市的民眾能更深入了解穆斯林文化，也能寛慰來自東南亞的外籍學生一解思鄉之情，讓移工、外籍學生能感受台南的溫暖。