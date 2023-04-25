日商採購台南鳳梨還想做這件事　黃偉哲：台日情誼良性的「羈絆」

▲日本AEON永旺集團代表來台採購台南鳳梨。（圖／台南市政府提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

台南市在今年3月拿到日本通路業者的鳳梨訂單，近期開始出貨。市長黃偉哲24日出席出口鳳梨15.6公噸的封櫃儀式時，日本零售集團AEON（永旺）也特別派遣高階代表參加，過程中，日方代表主動詢問是能去看看台南水道博物館跟八田與一的銅像，這個插曲也讓陪同的市府官員與同仁印象深刻。

市府官員透露，日方做事十分嚴謹，從洽談來台參與活動開始，包括日期、活動時間、住宿地點都會再三確認，對於不在計劃內的臨時事項，通常協調的空間都有限，但這一次主動提出要前往八田與一銅像和台南水道博物館，讓大家頗感意外與驚喜。

經過市府人員私下瞭解後才發現，此次來台的永旺高階代表來自日本九州，九州與台灣的日治時期，因地理位置接近，有許多九州人士曾到台灣定居、發展，雙方有非常深厚的淵源，例如「維新三傑」之一的西鄉隆盛之子西鄉菊次郎，便擔任過台北縣支廳長、宜蘭廳廳長。

另外，八田與一雖然出身自日本北陸地方的石川縣，但來台後設計嘉南大圳、興建烏山頭水庫並培育水利人才，水道博物館的前身是由台灣水道之父濱野彌四郎進行台南區的水源、水質的調查並興建之建設，可說都是推動台南現代化的重要推手，因此，前來採購台南鳳梨的日方代表才會想藉由此次的機會前往參訪。

在得知對方的心願後，黃偉哲相關感動，除了特別抽空陪同參觀並獻花致意，他也表示，台日情誼之深厚，絕對不是一朝一夕，而是透過好幾個世代，持續正向良性互動所建立起來的「羈絆」。

由於目前正值鳳梨產季，台南市官員也表示，貿易商訂單已開始湧入，前陣子市府積極與海外商社洽談預計5月至少還會再出2櫃40呎鳳梨鮮果。上週也有另一家日本自然屋物產株式會社代表親臨台南產區，品嚐台南鳳梨時讚不絕口，當場預訂出貨1櫃。