減少67億財產損失！　陳建仁視察165專線推「打詐行動綱領1.5」

▲陳建仁視察165反詐騙諮詢專線。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長陳建仁院長26日視察「165反詐騙諮詢專線」，他強調，詐騙是最多國人受害的犯罪型態，為保護國人財產安全，行政院自去年6月起執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，已成功減少民眾67億多元的財產損失，並預計於今年下半年全面實施「打詐行動綱領1.5」，全面降低詐騙受害事件的發生。

陳建仁今日視察「165反詐騙諮詢專線」，觀摩員警受理案件流程，並感謝同仁24小時全年無休服務國人，持續與金融機構聯手，透過臨櫃關懷成功攔阻超過42億元，充分發揮及時阻斷的效果。

陳建仁指出，詐騙是讓最多國人受害的犯罪型態，為保護國人財產安全，行政院自去年6月起執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向積極打詐，已成功減少民眾67億多元的財產損失，並預計於今年下半年全面實施「打詐行動綱領1.5」，透過「減少接觸、減少誤信、減少損害」三減策略，以及「打詐5法」修訂，全面降低詐騙受害事件的發生。

陳建仁表示，為了要能夠徹底解決詐欺犯罪現存的事實，行政院也更積極重新檢討盤點，希望能夠精進各種反詐騙策略，補強所需要的人力、資源與預算等，提出「打擊詐欺行動綱領1.5」，將在下半年全面實施。反詐騙基本上有「三減」策略：第一，減少接觸，在技術面及法律面讓詐騙集團沒有辦法來接觸到民眾，或者使他們接觸機會能夠減少。

第二，陳建仁補充，減少誤信，當民眾有接觸時，政府可以透過各種警訊和提醒，提高民眾防詐的警覺心；第三，減少損害，如果民眾不幸接觸到或誤信詐騙訊息，然後準備要轉帳時，可以利用警示的措施或者是臨櫃的關懷，讓民眾的金錢在轉出時就能夠被阻攔，所以政府會再繼續加強「三減」措施，然後也全面來降低詐騙受害的情況。

除此之外，陳建仁說明，行政院將帶領各個部會，也在政委羅秉成的督導下，修訂「打詐五法」，包括刑法、人口販運防制法、個人資料保護法、洗錢防制法、證券與不動產投資信託及證券投資顧問法。這些法律都已經送到立法院審議，希望能夠遏止國人被迫從事詐騙的行為，增訂收集及提供人頭帳戶的罪刑，以及投資廣告的實名制還有下架的機制，並且加強個資資安的保護，完善這些法制以後，就能夠通盤阻止或預防詐騙的行為。

陳建仁透露，從2004年以來，165反詐騙專線業務從未中斷，24小時全年無休來服務國人，已經經歷了19年發展，而且累積了很多反詐騙的經驗和實力。從最開始的諮詢，到現在可以受理檢舉、輔導、轉介，目前更整合了電信、金融還有網路業者的資源，以提供檢警單位來做好攔阻的工作還有情資的分析。

陳建仁提及，165反詐騙專線去年接獲將近40萬通電話，成功攔阻42億元被詐騙，比前年成長了128%，充分地發揮及時阻斷的效果，這裡只有61位同仁在執行勤務，卻在打詐工作上是扮演舉足輕重的關鍵角色，「我非常肯定他們的努力，也感謝他們的辛勞。」

陳建仁強調，政府對於打詐所需的人力與設備都會大力支持，並期盼中央地方及民間機構，透過公私協力打擊詐欺犯罪，共同保護民眾財產安全，維持社會安定。