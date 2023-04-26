165專線去年阻詐42億　陳建仁：政府在防詐工作有相當好成效

▲行政院長陳建仁視察165反詐騙諮詢專線駐地，慰勉反詐騙第一線基層。（圖／記者張君豪翻攝）



記者陳家祥／台北報導

近期詐騙越發猖獗，行政院長陳建仁26日上午視察「165反詐騙諮詢專線」，宣示政府打詐的決心。陳建仁受訪說，政府在防止詐騙的工作上，已有相當好的成效，165專線在防詐工作上扮演很重要的角色，「單單去年這一年，我們就已經阻止了42億元的金錢被詐騙，比起去年的16億元來說，我們有很長足的進步，增加了一倍以上」。

陳建仁說，打擊詐騙的工作一向是政府維護治安重要的一環，政府從去年下半年開始，就展開了打詐策略行動綱領1.0的計畫，而在這個計畫當中，努力地從四個面向來做好打詐的工作，第一個就是識詐，然後堵詐、阻詐，然後最後是懲詐，透過這樣的一個努力，「實際上，我們在防止詐騙的工作上，已有相當好的成效」。

陳建仁指出，165專線實際上是在打詐的工作上，扮演一個很重要的角色，從它在2004年成立以來，165專線就協助民眾來預防詐騙的工作，表現相當得不錯。

陳建仁說，165專線最近也幫忙民眾做各式各樣防止詐騙的工作，「單單去年這一年，我們就已經阻止了42億元的金錢被詐騙，比起去年的16億元來說，我們有很長足的進步，增加了一倍以上」。

「這表示說，我們165專線實際上在防詐工作上，扮演了一個很重要的角色。」陳建仁表示，他們最近也跟相關的網路或金融企業來合作，透過櫃檯的關懷，給民眾很好的協助。

陳建仁說，今天特別來到這裡，為165專線的這些同仁們加油打氣，希望他們繼續努力，把防詐的工作做得更好，能夠從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四個面向，把我們的防詐工作做好以後，讓人民能夠更安心，財產安全能夠得到更好的保障。