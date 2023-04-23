雕塑家朱銘辭世　文化部長史哲表哀悼與不捨

▲國寶級雕刻大師朱銘辭世。（圖／朱銘文教基金會提供，下同）



中央社

雕塑家朱銘辭世，享壽85歲，文化部長史哲聞訊表達深切不捨及哀思。文化部今天發布新聞稿，史哲表示，朱銘作品呈現豐沛生命力，更帶領台灣走向世界，在全世界許多重要城市中都有他的作品，藝術成就獲得各界肯定，為世界級的台灣藝術家。

新聞稿指出，朱銘1938年生於苗栗通霄，15歲師從傳統木雕師傅李金川，踏入雕刻生涯，後投入雕塑大師楊英風門下學習現代雕塑。1976年，朱銘在國立歷史博物館舉辦首次個展即造成轟動，於台灣藝壇嶄露頭角。其創作風格融合傳統木雕與現代雕塑的精神，於西方現代形式表現中深藏東方之精神性，被視為1970年代台灣鄉土運動的象徵。

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朱銘的藝術語彙不斷突破創新，媒材多元，從木料、陶土、海綿、青銅、不鏽鋼等，結合了雕塑、裝置與行動藝術。從抽象無形、流轉不息的「太極系列」，到細膩觀察世俗萬物的「人間系列」，後期「立方體」作品跳脫造型思考，轉而探究人類內心疑問。其中，「太極系列」更是奠定朱銘在國內雕塑史上重要地位，也是揚名國際之作。

朱銘曾於國立台灣美術館、台北市立美術館、台東美術館、屏東美術館舉辦個展，藝術足跡更遍及世界各地，作品曾於中國、新加坡、香港、美國、英國、法國、德國、日本等地展出，讓世界看見強大的台灣文化內容。

朱銘一生投入雕塑創作與藝術教育，曾獲十大傑出青年、國家文藝獎、行政院文化獎、總統文化獎、福岡「亞洲文化獎－藝術‧文化獎」、輔仁大學名譽藝術博士。

朱銘認為，自身的成就來自於台灣社會，1999年以「種活藝術種子」的理念於金山創立朱銘美術館，呈現其藝術發展歷程，亦代表對社會最大的付出與回饋。