尹錫悅訪美收大禮　Netflix宣布投資南韓內容產業「4年766億」

▲ Netflix趁著尹錫悅出訪美國，宣布將大手筆投資南韓內容產業。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅出訪美國，24日會晤影視串流巨頭Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）。Netflix也藉機宣布，未來4年內將對南韓內容產業投資25億美元（約新台幣766億元）。

《法新社》報導，薩蘭多斯聲明表示，「Netflix很高興證實，我們將在未來4年內投資韓國25億美元，包括韓國電視劇、電影及無劇本節目創作。這是Netflix自2016年在韓國推出服務以來，在韓國市場投資總和的2倍。」

他提到，Netflix相信南韓創意產業將繼續分享偉大的故事，對此相當有信心，也提及在全球廣受歡迎的《黑暗榮耀》、《體能之巔：百人大挑戰》等作品，「不可思議的是，由於韓國創作者帶來引人入勝的故事，對韓國節目的熱愛勾起觀眾對韓國更廣泛的興趣。他們的內容如今是全球文化時代精神的核心。」

南韓總統辦公室則稱讚，尹錫悅與薩蘭多斯的會晤深具意義，且這筆投資對南韓內容產業、創作者及Netflix都是很好的機會，對此非常樂見。

尹錫悅於美東時間24日飛抵華府，出訪第一站就在美國總統招待貴賓的布萊爾賓館（Blair House）與薩蘭多斯見面，預計28日與拜登會晤。