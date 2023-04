Netflix「1服務」全面終止！營運25年...9月走入歷史

文/中央社

影視串流服務業者Netflix今天宣布,將不再以郵寄方式寄送節目或電影的實體DVD給訂戶,宣告這個提供25年的服務將於9月底走入歷史。

英國「衛報」(The Guardian)報導,Netflix共同執行長薩蘭多斯(Ted Sarandos)表示,郵寄DVD為「轉型至串流媒體鋪路」,但在「令人難以置信營運了25年之後,我們做出了艱難的決定,將於9月底終止這項服務」。

薩蘭多斯說:「我們的目標一直都是向會員提供最佳服務,但隨業務不斷萎縮,維持目標變得愈來愈困難。」

Netflix開業時曾是錄影帶出租店的另一個選項,開放消費者線上租賃DVD並寄送到家。Netflix寄出的第一片DVD是怪才導演提姆波頓(Tim Burton)所執導的電影「陰間大法師」(Beetlejuice)光碟片。

這種商業模式快速竄紅,很快就讓最大連鎖錄影帶出租店「百視達」(Blockbusters)及其競爭對手陷入困境。但轉型為串流媒體已侵蝕到Netflix的DVD郵寄業務,Netflix去年整體營收約316億美元當中,DVD郵寄業務僅占1.26億美元。

同時,Netflix公布今年第一季財報喜憂參半,營收為81.8億美元,略低於分析師預期,但Netflix在本季結束時共有2.325億名訂戶,增加約175萬名訂戶。

面對來自蘋果公司(Apple Inc.)、迪士尼公司(Walt Disney Co.)和影音串流平台Hulu等競爭對手的激烈競爭,Netflix宣布推出含廣告的新方案並將打擊共享帳號密碼。

Netflix今天表示,擴大打擊共享帳號的措施將延後實施,該措施原定首季末進行,但現在將延至6月底前展開。

After an incredible 25 year run, we’ve decided to wind down https://t.co/6h2lrcGg2b later this year.



To everyone who ever added a DVD to their queue or waited by the mailbox for a red envelope to arrive: Thank you! https://t.co/McxJUlLlGF pic.twitter.com/nBXzgvvv7p