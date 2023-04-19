Netflix「1服務」全面終止！營運25年...9月走入歷史

文／中央社

影視串流服務業者Netflix今天宣布，將不再以郵寄方式寄送節目或電影的實體DVD給訂戶，宣告這個提供25年的服務將於9月底走入歷史。

英國「衛報」（The Guardian）報導，Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示，郵寄DVD為「轉型至串流媒體鋪路」，但在「令人難以置信營運了25年之後，我們做出了艱難的決定，將於9月底終止這項服務」。

薩蘭多斯說：「我們的目標一直都是向會員提供最佳服務，但隨業務不斷萎縮，維持目標變得愈來愈困難。」

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Netflix開業時曾是錄影帶出租店的另一個選項，開放消費者線上租賃DVD並寄送到家。Netflix寄出的第一片DVD是怪才導演提姆波頓（Tim Burton）所執導的電影「陰間大法師」（Beetlejuice）光碟片。

這種商業模式快速竄紅，很快就讓最大連鎖錄影帶出租店「百視達」（Blockbusters）及其競爭對手陷入困境。但轉型為串流媒體已侵蝕到Netflix的DVD郵寄業務，Netflix去年整體營收約316億美元當中，DVD郵寄業務僅占1.26億美元。

同時，Netflix公布今年第一季財報喜憂參半，營收為81.8億美元，略低於分析師預期，但Netflix在本季結束時共有2.325億名訂戶，增加約175萬名訂戶。

面對來自蘋果公司（Apple Inc.）、迪士尼公司（Walt Disney Co.）和影音串流平台Hulu等競爭對手的激烈競爭，Netflix宣布推出含廣告的新方案並將打擊共享帳號密碼。

Netflix今天表示，擴大打擊共享帳號的措施將延後實施，該措施原定首季末進行，但現在將延至6月底前展開。