公視修法調降董監事門檻　藍營舉牌轟「假改革、整碗捧去」

▲立法院今審查「公共電視法部分條文修正草案」，藍營立委舉牌抗議。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

等待13年，立法院教育及文化委員會今（26）日審查「公共電視法部分條文修正草案」，欲將董監事4分之3門檻，調降為3分之2；不過國民黨立委在會議前提出臨時動議表示抗議，認為將門檻下修、預算鬆綁等於是圖利民進黨干預媒體公共性，擔心「公視不再是公視、讓公視距離客觀公正越來越遙遠」。

文化部表示，《公視法》已逾13年未修正，為了因應社會情勢變遷、數位傳播科技發展趨勢，也解決公視面臨經費不足、董事及監察人選任門檻過高、影響組織穩定健全營運發展等問題，提出部分條文修正草案。

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其中針對公視董監事選任標準，原定要「4分之3以上同意」，但經過多年實務運作，無論任何政黨執政皆遇有無法如期完成選任的情形，如：第5屆延宕968天、第7屆966天，造成董事會長期看守，無法穩定經營的狀況。此外，這次修法也將解開公視已凍結23年，「每年固定9億元」的捐贈經費限制。

▲公視法13年未修法，公視營運面臨許多問題。（圖／資料照）

不過今國民黨團一早在立院舉牌抗議，認為將董監事門檻下修到3分之2、9億預算鬆綁，問題非常大，擔心公共電視以後就「不再是公視」、「離公共性越來越遙遠」。

藍營立委表示，公視法的4分之3門檻，是20多年前是民進黨堅持要求公視媒體獨立化，不會被政府干預，當時的執政黨是國民黨，現在20多年過去，卻說不合時宜而要調降門檻。

藍營委員曾銘宗、鄭正鈐、李德維質疑，「難道下修就不會有問題？是否只想選一個聽從黨意的董事長？而去除9億預算補助的天花板，是不是想幫民進黨安排自己人，讓公視距離客觀公正越來越遙遠？」因此提出，今日先進行詢答，明日再進行逐條審查。

▲立委張廖萬堅認為，原先的公視法確實有嚴重問題。（圖／記者林育綾攝）

不過立委張廖萬堅表示，當時的法確實有其時空背景，但修法為4分之3的結果，確實是面臨嚴重的問題，例如第5屆董事延宕968天，一任當兩任在用；第7屆更慘，延宕了966天，好不容易選出人選，又因為各種設計不良、經費不足等，是不是該好好不分黨派坐下來面對。

立委吳思瑤也說，不知道為何今日立法院的審議有這麼多「政黨思維」在裡頭，這次安排審查公視法，絕對不是倉促的決定，而是已經等了13年，大家在這裡討論已經超過數十次，從前文化部長鄭麗君、李永得，到今天的史哲部長，加上許多專家學者已經倡議多年，因此認為藍營委員的理解有點扭曲。

吳思瑤說，期許台流文化站上世界舞台，是不分黨派立委多次的要求，因此修法也是為了給公視更大力量，這關乎媒體改革，不應讓政治思維來扭曲。

她表示，等了10多年，原先期望有更多時間能坐下來逐條審查討論；不過她同意讓在野黨還有一天時間，去凝聚意見，因此尊重今日只進行詢答，明日再逐條審查討論。

▲立委吳思瑤認為，不應該公視法修法「妖魔化」。（圖／記者林育綾攝）