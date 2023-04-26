希臘論壇改稱馬英九「台北前領導人」　蔡明彥：應給台灣應有的尊重

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九將應邀出席希臘「德爾菲經濟論壇」，原先該論壇官網稱馬為「台北前總統」，經外交部抗議後曾變更為「台灣」，但昨又改成「台北前領導人」。對此，國安局長蔡明彥今（26日）表示，站在政府角度，希望希臘的主辦單位針對馬英九職稱問題，給予台灣與卸任國家元首應有的尊重。

▲蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

馬英九將於希臘時間26日上午出席德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum）開幕式，28日參與爐邊對談並演講，然而日前馬英九在官網的講者名單上卻被標註為「台北前總統」（Former President of Taiwan）。經我國外交部反映後，主辦單位曾將「台北」變更為「台灣」，但昨又改稱為「台北前領導人」（Former Leader of Taipei）。

蔡明彥26日受邀至立法院外交國防委員會進行專案報告並備質詢。會前媒體詢問蔡明彥，馬英九被稱為台北前領導人有無被矮化？蔡回應，馬英九到希臘訪問，國安局並未涉入相關聯繫跟交涉的過程，不便作太多評論，但站在政府角度，還是希望希臘主辦單位針對馬的職稱問題，給予台灣與卸任國家元首應有的尊重。

對於馬英九頭銜又被更改，外交部表示，外交部持續關注該論壇網頁，並於25日注意到主辦單位再度不當變更馬英九名銜，已立即電請駐處持續力洽該論壇更正。

外交部表示，基於維護國家尊嚴立場，我國任何非政府組織（NGO）或民間團體出席國際會議或活動倘有遭矮化情事，我方絕不接受並立即要求主辦方更正。外交部在持續力洽主辦單位更正的同時，也呼籲馬英九在名銜未獲更正前，應審慎評估決定是否出席該論壇相關活動。

馬英九文教基教會執行長蕭旭岑則說，外交部在宣稱已力洽主辦單位更改馬前總統的職稱後，現在卻出現了變化，應該負起責任妥善處理。