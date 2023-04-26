希臘論壇稱馬英九「台北前領袖」　外交部抗議

▲前總統馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九在赴中訪問後，28日即將至希臘參加「德爾菲經濟論壇」，並已於24日啟程，但官網論壇活動前夕竟擅改馬職銜為「台北前領袖」，馬英九基金會執行長蕭旭岑呼籲外交部妥適處理。對此，外交部25日晚間說明，已立即電請駐處持續力洽該論壇更正，且已訓令駐處向論壇主辦單位表達嚴正抗議。

外交部說明，我國駐希臘代表處於4月19日主動察覺希臘「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum）網頁誤植馬英九名銜後，立即於第一時間洽繫主辦單位，並致函論壇創辦人兼主席Mr. Symeon G. Tsomokos表達抗議及要求更正，經我駐處力洽，該論壇於4月21日更正馬英九名銜。

外交部表示，外交部持續關注該論壇網頁，並於25日注意到主辦單位再度不當變更馬英九名銜，已立即電請駐處持續力洽該論壇更正。

外交部指出，「德爾菲經濟論壇」屬民間之非營利組織，旨在集結政治、經濟、學術等各領域具影響力人物，建立跨國網絡與意見溝通平台，每年定期在希臘德爾菲鎮舉行年會，然而，該組織竟在短短數日之中，甚至年會舉行前一日，反覆誤植馬英九名銜，出爾反爾之態度令我方深感遺憾與不解，外交部已訓令駐處向論壇主辦單位表達嚴正抗議。

外交部表示，基於維護國家尊嚴立場，我國任何非政府組織（NGO）或民間團體出席國際會議或活動倘有遭矮化情事，我方絕不接受並立即要求主辦方更正。外交部在持續力洽主辦單位更正的同時，也呼籲馬英九在名銜未獲更正前，應審慎評估決定是否出席該論壇相關活動。

對於外交部回應，蕭旭岑要求外交部負起責任，處理此事，對於外交部建議馬英九不要出席論壇，蕭表示非常可笑。蕭說，外交部長吳釗燮在任期內斷交7個邦交國，卻未下台，為什麼一位已退居民間的在野黨前總統必須缺席重要國際會議？

蕭旭岑諷刺說，既然蔡政府放話吹噓總統蔡英文參加丹麥「哥本哈根民主峰會」等有爭取到正確稱謂，呼籲吳釗燮為馬英九爭取正確的稱謂，不要因黨派之分而不公平對待。他亦指，如果蔡政府無法為馬英九爭取到正確的稱謂，馬英九更應該利用向國際發聲的機會，凸顯台灣當前最迫切的問題。