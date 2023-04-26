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馬英九頭銜變「台北前總統」　邱太三：若被矮化「自己要做決定」

▲▼馬英九頭銜經過抗議後已更正。（圖／翻攝德爾菲經濟論壇）

▲馬英九頭銜經過抗議後已更正。（圖／翻攝德爾菲經濟論壇）

記者蔡紹堅／台北報導

前總統馬英九受邀赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」，但頭銜卻被標註為「台北前總統」，疑似遭到矮化。對此，陸委會主委邱太三26日表示，期待所有國家重要人士在國際上受到尊重，「若被矮化的話，在盡所有的努力之後，他可能自己就要做一個決定。」

邱太三26日上午赴立法院內政委員會報告，被媒體問到馬英九疑遭矮化一事時回應，「我們當然認為任何一個我們國家的‌‌重要的人士都不要被矮化，如果他被矮化的話，在盡所有的努力之後，他可能自己就要做一個決定。」

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陸委會主委邱太三 立法院內政委員會 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

邱太三後來又再次強調，「以陸委會的立場，我們期待我們國家所有的重要人士，他們都會在國際上受到尊重。」

邱太三還說，‌‌「如果他沒有受到尊重的時候，也盡了所有的努力，他自己就要做一個選擇。」

馬英九受邀參加「德爾菲經濟論壇」，頭銜被標註為「台北前總統」（Former President of Taipei），經過溝通後雖然改名，但卻是改成「台北前領袖」，仍有矮化疑慮，被外交部呼籲，「慎思是否出席」。

馬辦25日深夜發出新聞稿表示，外交部暗示馬英九應缺席論壇非常可笑，「外交部長吳釗燮任內斷了7個邦交國，都沒有辭職下台，憑什麼要一個已在民間的在野黨前總統要缺席重要國際會議？」

▼前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

▲▼馬英九結束中國訪問行程返台。（圖／記者李毓康攝）

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