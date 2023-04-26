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外交部籲「評估出席」　馬辦反擊：非常可笑！為台爭取國際發聲

▲▼「德爾菲經濟論壇」官網擅改馬英九頭銜改為「前台北領導人」。（圖／翻攝自德爾菲經濟論壇官網）

▲「德爾菲經濟論壇」官網擅改馬英九頭銜改為「前台北領導人」。（圖／翻攝自德爾菲經濟論壇官網）

記者詹宜庭／台北報導

前總統馬英九24日赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」，職銜卻被寫為「台北前總統」，經外交部協調後，論壇將馬英九頭銜改回「台灣前總統」。未料，在活動前夕，主辦單位卻又擅改馬職銜為「台北前領袖」，外交部25日晚間說明，已立即電請駐處持續力洽該論壇更正，並呼籲馬英九「應審慎評估決定是否出席該論壇相關活動」。馬英九基金會執行長蕭旭岑則反轟「非常可笑」，強調馬英九仍出席論壇爭國際發聲，並請外交部負起責任，妥適處理。

蕭旭岑25日表示，有關希臘德爾菲經濟論壇對馬前總統的稱謂問題，外交部日前才發稿宣稱，經其力洽，主辦單位已更改馬前總統職稱，但為何今日又會出現變化？請外交部負起責任，妥適處理。

至於外交部暗示馬英九應缺席論壇，蕭旭岑痛批「非常可笑！外交部長吳釗燮任內斷了七個邦交國，都沒有辭職下台，憑什麼要一個已在民間的在野黨前總統要缺席重要國際會議？」

蕭旭岑認為，既然蔡政府放話總統蔡英文參加丹麥「哥本哈根民主峰會」等有爭取到正確稱謂，就請吳釗燮拿出同樣的積極任事，為馬英九爭取，千萬不可因為黨派之別，對此採取兩套標準，又同時發動政治攻擊。他強調，如果因為蔡英文政府無能，無法爭取到正確的稱謂，馬英九統作為民間身份，更要爭取向國際發聲的機會，凸顯台灣當前最迫切的問題。

針對官網頭銜遭改一事，外交部昨日晚間發布新聞稿回應，我國駐希臘代表處於4月19日主動察覺希臘「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum）網頁誤植馬英九名銜後，立即於第一時間洽繫主辦單位，並致函論壇創辦人兼主席Mr. Symeon G. Tsomokos表達抗議及要求更正，經我駐處力洽，該論壇於4月21日更正馬英九名銜。

外交部說明，基於維護國家尊嚴立場，我國任何非政府組織（NGO）或民間團體出席國際會議或活動倘有遭矮化情事，我方絕不接受並立即要求主辦方更正。外交部在持續力洽主辦單位更正的同時，也呼籲馬英九在名銜未獲更正前，應審慎評估決定是否出席該論壇相關活動。

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