前進東南亞最大食品展！花蓮農民體參展　拓展新加坡通路

▲花蓮縣長徐榛蔚親率農民團體赴新加坡參展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東南亞最具規模的新加坡國際食品展於4 ／25日至28日登場，花蓮縣長徐榛蔚親自率團協助花蓮在地農產品拓展海外市場，主動協助本縣農民團體與業者首次參展。新加坡駐外代表梁國新、台灣貿易中心主任吳宜玲更特別到花蓮展區加油打氣。

▲▼花蓮縣展出農特產品受當地厰商及民眾青睞。

徐榛蔚說明，花蓮各式農特產品以品質優良揚名海外，近年來花蓮積極拓展消費市場，努力推動農產品加工，本年度新加坡國際食品展，花蓮縣參展農產品有銀川-有機米麵條、洄遊吧-鰹魚鬆、淺草堂-有機山苦瓜產品、新味醬油食品工廠-有機醬油、花蓮縣富里鄉農會-石茶六十禮盒、富麗有機糙米麩、花蓮縣瑞穗鄉農會-柚花茶，在縣府輔導協助下共同參展，期盼共創新加坡市場商機，打響花蓮優質農產品牌。

開展首日，昇崧集團水果部經理和同仁到訪花蓮展櫃位，洽談花蓮文旦柚及大西瓜外銷，並瞭解花蓮特色農特產，亦洽談研議後續的合作。同時，徐榛蔚也於赴新加坡參展期間，帶領農會夥伴前往拜訪新加坡最大連鎖超市NTUC。除了拓展農產品市場，也將和新加坡當地觀光業者進行產業對談交流，邀請世界走進花蓮。

徐榛蔚表示，疫情改變了消費大眾生活型態，世界各國採取嚴格的邊境管制，造成實體經貿活動延滯、甚至取消，為持續有效地協助花蓮農產品走向國際，花蓮縣政府會持續與外貿協會、本縣農友、農民團體、農企業合作，在疫情期間以利用數位化線上洽談、線上拓銷團及線上展覽等數位行銷方式，拓展國際貿易，持續讓花蓮優質農產品走入國際市場。

