　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男子因1公斤大麻被判死　絞刑倒數2天「億萬富豪」急喊留人

▲▼南非絞刑架博物館，絞刑，縊死，上吊，處刑，死刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲男子因持有大麻被判死，將被處以絞刑。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

新加坡一名男子因持有大麻被判處死刑，英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）24日呼籲星國停止即將執行的處決，稱「這或許事關處死一個無辜的人」。

法新社報導，根據新加坡中央肅毒局（Central Narcotics Bureau），46歲的新加坡男子譚加拉朱（Tangaraju Suppiah）預定於26日被處以絞刑。

布蘭森是總部位於日內瓦的「全球毒品政策委員會」（The Global Commission on Drug Policy）成員。他在部落格發文表示：「譚加拉朱被捕時，事實上根本不在那些毒品附近，這大致是一起依賴間接證據推論的案子。」

他表示：「殺死位於非法毒品供應鏈最低層級的人…對於遏止每年價值數千億美元的國際（毒品）交易根本沒多大實質幫助。」

全世界有許多國家已將大麻除罪化，包括新加坡的鄰國泰國，且人權團體持續對新加坡施壓，呼籲儘快廢除死刑。

▲▼毒品大麻,二級管制毒品大麻,大麻葉,大麻煙,大麻示意圖。（圖／記者吳銘峯攝）

▲大麻在台灣為二級管制毒品。（示意圖／記者吳銘峯攝）

新加坡這個亞洲金融中心擁有若干全世界最嚴峻的反毒法規，並堅持死刑仍是遏止販毒的最有效震懾手段。

譚加拉朱在2017年因為「教唆參與運毒」遭到定罪。他被控持有1017.9克的大麻，是新加坡規定可判處死刑量的兩倍。譚加拉朱在2018年被判處死刑，上訴法院之後維持死刑判決。

譚加拉朱的家人23日同樣呼籲當局寬大處理，並要求重審。

如果譚加拉朱如期遭到處決，將是新加坡時隔6個月再次執行死刑，也是去年以來第12名遭到處決的死囚。

布蘭森表示：「新加坡就其他方面而言是一個美好的國家，因此很難過看到其部分政策還停留在殖民主義時代，甚至令人聯想到中世紀。」

布蘭森和人權組織均表示，譚加拉朱個人從來沒有經手過毒品。新加坡檢方則表示，他持有的兩個手機門號被用於聯繫運毒。

新加坡在暫停2年多之後，於2022年3月恢復執行死刑。其中，心智能力不足的馬來西亞男子納加德蘭（Nagaenthran K. Dharmalingam）被絞死受到國際譴責。

▼布蘭森是英國富豪、維珍集團董事長。（圖／翻攝Richard Branson臉書）

▲▼英國富豪、維珍集團董事長理查·布蘭森（Richard Branson）。（圖／翻攝Richard Branson臉書）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
人妻「獻身校長」！換兒進明星學校　綠帽夫崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓總統尹錫悅：無法接受拿「百年前之事」　要求日本下跪

男子因1公斤大麻被判死　絞刑倒數2天「億萬富豪」急喊留人

瓜地馬拉官員：不要求台灣送錢，也不會像宏國欠債

盧沙野前蘇聯國家主權未定惹議　法外交部召見要解釋

盧沙野質疑「前蘇聯國家」主權　被中國外交部回應打臉

盧沙野質疑前蘇聯國家主權　波羅的海3國召見中國代表

SpaceX星艦火箭升空後爆炸　德州發射場遭受重創

南韓企業界隨尹錫悅訪美　盼解決《IRA法》、《晶片法》問題

為贏「Hi-Lo」骰子遊戲！男左手指內埋磁鐵40年　為出國切開取出

英25歲女走路回家　性侵男「全程緊跟」拖走她！最後畫面令人發毛

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

2度開毒趴害死2少女！冷血金毛男遭壓地上銬　傳播妹嚇壞蹲床邊

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

張育成雙安盜壘＋美技　教頭大讚守備有夠穩！

南韓總統尹錫悅：無法接受拿「百年前之事」　要求日本下跪

男子因1公斤大麻被判死　絞刑倒數2天「億萬富豪」急喊留人

瓜地馬拉官員：不要求台灣送錢，也不會像宏國欠債

盧沙野前蘇聯國家主權未定惹議　法外交部召見要解釋

盧沙野質疑「前蘇聯國家」主權　被中國外交部回應打臉

盧沙野質疑前蘇聯國家主權　波羅的海3國召見中國代表

SpaceX星艦火箭升空後爆炸　德州發射場遭受重創

南韓企業界隨尹錫悅訪美　盼解決《IRA法》、《晶片法》問題

為贏「Hi-Lo」骰子遊戲！男左手指內埋磁鐵40年　為出國切開取出

英25歲女走路回家　性侵男「全程緊跟」拖走她！最後畫面令人發毛

她求職多問一句「加班錢怎麼算」　老闆竟秒說：你不用來上班了

口腔癌每年「奪3千條人命」！第四期存活率僅3成　有5跡象快就醫

15歲少年3槍轟新北當鋪　落網竟稱「槍是國小時蝦皮買的」

台南「百萬跑車」自撞路樹1死1傷　車體扭曲凹陷爛成廢鐵

南韓總統尹錫悅：無法接受拿「百年前之事」　要求日本下跪

男子因1公斤大麻被判死　絞刑倒數2天「億萬富豪」急喊留人

好市多鮑魚「原價470→197」3分鐘搶光！反應超兩極：以後不會買

美菲軍演涉菲律賓「北部島嶼」　可望成保衛台灣前線

快訊／摩鐵2少女暴斃「嫌太重」棄屍樓梯間　金毛男深夜收押

BTS頂「少女波浪捲短髮」現身！　羞澀問候萌翻網：太漂亮了吧

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

國際熱門新聞

房子才買1年多　6千萬豪宅解體墜崖

劇痛以為腎結石　18歲女送醫意外「生下女兒」

瓜地馬拉官員：不要求台灣送錢

人妻突然身亡　夫悲痛揭被大兒子性侵真相

男因大麻被判死　富豪急喊留人

飲料冰櫃驚見遺體　竟是猝死旅客

盧沙野質疑前蘇聯國家主權　中國外交部回應了

SpaceX星艦火箭升空後爆炸　德州發射場遭受重創

尹錫悅：無法接受拿百年前之事　要日本下跪

男友打呼太大聲　她錄音PO網成功賺錢

「福島核廢水」最快7月排入海

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

閨蜜做的起司蛋糕！她吃完當場昏迷

6個月前才逃死　3歲童又被猴推巨石砸死

更多熱門

相關新聞

美菲軍演涉菲北部島嶼　可望成保衛台前線

美菲軍演涉菲北部島嶼　可望成保衛台前線

英國「金融時報」（Financial Times）報導，美國與菲律賓上週末在偏遠菲國北部島嶼進行聯合軍演。一旦未來因為台灣爆發衝突，這些島嶼可能成為保衛台灣的前線。

台男在柬賭場被關　遭逼簽370萬借條

台男在柬賭場被關　遭逼簽370萬借條

中星兩國將舉行2023海上聯演 解放軍派玉林艦、赤壁艦赴新加坡

中星兩國將舉行2023海上聯演 解放軍派玉林艦、赤壁艦赴新加坡

泰老千賭徒2根手指「植入磁鐵40年」

泰老千賭徒2根手指「植入磁鐵40年」

菲律賓總統：台灣問題是中國內政

菲律賓總統：台灣問題是中國內政

關鍵字：

大麻新加坡死刑絞刑東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

台南仁德區德崙路傳疑自撞2人送醫

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

「福壽100%純芥花油」標示不實！驗出反式脂肪

她搭公車遇鄰座男打手槍　律師反嗆：噁心還看

三寶婦衝平交道「攔停太魯閣號」！鐵警要罰

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

台男平均10.78公分！醫揭「超過這長度」就有性刺激

新疆發生特大「地磁暴」　出現絢麗極光

達美樂「披薩便當」限時下殺99元

最表裡不一三大星座！TOP1是人精

焦糖汪養出夢幻毛色　仙氣帥暈千人

明中南部午後有大雨！勞動節連假先濕後乾

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面