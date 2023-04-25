男子因1公斤大麻被判死　絞刑倒數2天「億萬富豪」急喊留人

▲男子因持有大麻被判死，將被處以絞刑。（示意圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

新加坡一名男子因持有大麻被判處死刑，英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）24日呼籲星國停止即將執行的處決，稱「這或許事關處死一個無辜的人」。

法新社報導，根據新加坡中央肅毒局（Central Narcotics Bureau），46歲的新加坡男子譚加拉朱（Tangaraju Suppiah）預定於26日被處以絞刑。

布蘭森是總部位於日內瓦的「全球毒品政策委員會」（The Global Commission on Drug Policy）成員。他在部落格發文表示：「譚加拉朱被捕時，事實上根本不在那些毒品附近，這大致是一起依賴間接證據推論的案子。」

他表示：「殺死位於非法毒品供應鏈最低層級的人…對於遏止每年價值數千億美元的國際（毒品）交易根本沒多大實質幫助。」

全世界有許多國家已將大麻除罪化，包括新加坡的鄰國泰國，且人權團體持續對新加坡施壓，呼籲儘快廢除死刑。

▲大麻在台灣為二級管制毒品。（示意圖／記者吳銘峯攝）



新加坡這個亞洲金融中心擁有若干全世界最嚴峻的反毒法規，並堅持死刑仍是遏止販毒的最有效震懾手段。

譚加拉朱在2017年因為「教唆參與運毒」遭到定罪。他被控持有1017.9克的大麻，是新加坡規定可判處死刑量的兩倍。譚加拉朱在2018年被判處死刑，上訴法院之後維持死刑判決。

譚加拉朱的家人23日同樣呼籲當局寬大處理，並要求重審。

如果譚加拉朱如期遭到處決，將是新加坡時隔6個月再次執行死刑，也是去年以來第12名遭到處決的死囚。

布蘭森表示：「新加坡就其他方面而言是一個美好的國家，因此很難過看到其部分政策還停留在殖民主義時代，甚至令人聯想到中世紀。」

布蘭森和人權組織均表示，譚加拉朱個人從來沒有經手過毒品。新加坡檢方則表示，他持有的兩個手機門號被用於聯繫運毒。

新加坡在暫停2年多之後，於2022年3月恢復執行死刑。其中，心智能力不足的馬來西亞男子納加德蘭（Nagaenthran K. Dharmalingam）被絞死受到國際譴責。

▼布蘭森是英國富豪、維珍集團董事長。（圖／翻攝Richard Branson臉書）

