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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

評侯友宜訪新加坡旅　前藍委嘆大大減分：有3重點都沒做好

▲▼侯友宜談土城槍案。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者杜冠霖／台北報導

新北市長侯友宜4天3夜的新加坡訪問行程今結束，他分別會晤國家發展部長李智陞、新加坡副總理黃循財等人，前國民黨立委邱毅22日分析，此行成敗取決於3個重點：見不見得到總理李顯龍、新北治安以及對中美政策、兩岸關係的表態。邱直言，目前看來，侯3項都是大大減分，見不到李顯龍、連2起重大槍擊案，受訪也只會跳針、看不出國際觀。

對於侯友宜訪問新加坡，邱毅表示，要判斷對他的選情到底是加分，還是減分，決定於三個重點：

邱毅表示，第一個關鍵是侯友宜能不能見到總理李顯龍。馬英九2007年擔任台北市長時訪問新加坡，見到李光耀和李顯龍。朱立倫2015年時擔任新北市長，訪問新加坡，也與李顯龍會面。

邱毅指出，這次侯友宜赴新加坡，據了解，透過多方管道求見李顯龍，但似乎是觸了礁、碰了壁。目前傳出，只能與副總理黃循財會面。綜合來說，這次的行程安排內容，對侯友宜是減分的。

邱毅表示，第二個關鍵是侯友宜離台當晚，他管轄的新北市板橋區就發生槍擊案，歹徒開了13槍，原因是黑幫火拼。第二天上午近九點，在土城鬧區，正是上班時間，車水馬龍，一名17歲歹徒拿著衝鋒槍，向某當舖連開51槍，然後揚長而去，後向警局投案自首，其行徑明顯經過安排，囂張惡劣。

邱毅直言，侯友宜以處理治安問題見長，他一離台，新北市就出現兩起重大槍擊案，對他投入大選非常不利，當然是大大減分。

邱毅指出，第三個關鍵是看侯友宜在新加坡對中美關係及兩岸政策如何表態。這次他率領的訪問團下榻香格里拉酒店，此地為2015年「馬習會」會場，以及每年香格里拉對話會的場所，其意義可想而知。

對於侯友宜訪星表現，邱毅感嘆，迄目前為止，侯友宜仍只能像跳針一樣，講些模糊無意義的言詞，完全看不出他有什麼國際觀及兩岸見解，所以這方面恐怕也是減分的。

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