外交部抗議有效！馬英九希臘行淪「台北」前總統　官網改成「台灣」

▲前總統馬英九受邀到希臘經濟論壇擔任講者，原頭銜被標為「台北前總統」，現已更正為「台灣前總統」。（圖／翻攝德爾菲經濟論壇官網）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」，卻被標註是「台北」前總統（Former President of Taipei），不僅沒有台灣，連中華民國都不見，引起非議。馬英九辦公室21日回應，外交部已介入積極協調。約下午3時再點進該論壇官網時，馬英九頭銜已改回「台灣」前總統（Former President of Taiwan）。

馬英九本月初結束中國大陸祭祖行後，24日將啟程前往希臘，預計當地時間26日上午出席德爾菲經濟論壇開幕式，28日參與爐邊對談並演講，然而馬英九在官網的講者名單上卻被標註為「台北前總統」。

馬辦說，期間發現錯誤後已向對方反映，外交部並主動積極與主辦單位協調，馬辦對外交部勇於任事表達肯定，要求外交部拿出過去丹麥「哥本哈根民主峰會」等與主辦單位積極交涉的態度，全力爭取應有的正確資訊。

而稍早，該論壇官網已將馬英九頭銜由「台北」前總統（Former President of Taipei）改成「台灣」前總統（Former President of Taiwan）。

