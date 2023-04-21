馬英九赴希臘成「台北」前總統　她酸：蔣萬安宣佈獨立了嗎？

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」，卻被標註是「台北」前總統（Former President of Taipei），不僅沒有台灣，連中華民國都不見。對此，綠委21日批評，台北市長蔣萬安有宣布台北市獨立嗎？不然怎麼有台北前總統的名稱？馬英九被冠上台北前總統應該表達嚴正抗議，不然會讓台灣人民失望。

總統蔡英文過去投書美國月刊時，使用「President of Taiwan」（台灣總統）頭銜。當時馬英九對此痛批「R.O.C」（中華民國）不見了，並質問蔡英文當的是「哪一國的總統」？砲轟蔡如果這麼討厭中華民國「為何不辭職下台」？

對於馬英九被希臘論壇矮化，民進黨立委吳思瑤批評，只有馬英九可以超越馬英九！訪中時成了馬「這個」。現在要出訪希臘，頭銜變成「台北前總統」。不管是「自主降格」或是「被降格」，馬英九不只無視國格，連人格都不顧了，馬齒徒長，晚節不保。

民進黨立委林楚茵痛批，蔣萬安有宣布台北市獨立嗎？不然怎麼有台北前總統的名稱？馬英九是2300萬人民選出來的前總統，卻連出去所代表的身分都不敢真正面對。

林楚茵指出，馬英九在中國期間不敢講總統，只敢這個、那個，現在到希臘直接變成「台北」前總統，希望他不要心裡有小警總，連台灣都不敢講，只剩下台北，利用2300萬台灣人所選出的前民選總統身分在國際訪問，卻自我閹割「中華民國」、「台灣」都消失，台北不該代表全台灣。

對於國民黨指名稱不是重點、有走出去最重要，林楚茵表示，肯定國民黨希望台灣走出去，但隨著全世界都看著台灣，國民黨若心裡這樣想就該勇敢講出來，不論別的國家或國際組織，第一時間因為公文往返或其他程序無法更名，但至少自稱要對得起自己的國家，大聲講出來，而不是把責任推給別人。

民進黨立委許智傑直言，馬英九被冠上台北前總統應該表達嚴正抗議，中華民國是主權獨立國家，馬英九不管到世界各國，中華民國國旗跟國號都應該掛在嘴邊，被矮化應該要表達抗議，不然會讓台灣人民失望。