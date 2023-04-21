馬英九被希臘論壇稱「台北前總統」　馬辦：外交部已積極協調

▲馬英九（圖中）本月初結束中國大陸祭祖行程返台。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

希臘舉辦的「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum）今年邀請前總統馬英九擔任講者，然而演講資訊中將馬英九的頭銜標註為「台北前總統」（Former President of Taipei）。對此，馬英九辦公室今（21日）表示，我外交部已積極協調，也請行政院長陳建仁要有所作為，全力爭取應有的正確資訊。

馬英九本月初結束中國大陸祭祖行後，24日將啟程前往希臘，預計當地時間26日上午出席德爾菲經濟論壇開幕式，28日參與爐邊對談並演講，然而馬英九在官網的講者名單上卻被標註為「台北前總統」。

陳建仁今受訪被問及此事，表示馬英九是台灣的前總統，代表著台灣的主權和尊嚴，這次主辦單位以不適當的名稱來稱呼馬英九，他覺得這是一個嚴重的錯誤，應該馬上予以更正；此外陳也建議，馬英九未來參加相關活動時，應該多加確認相關安排，確保台灣的主權和尊嚴。

對此，馬辦21日下午表示，馬英九是收到德爾菲經濟論壇創辦人的邀請，在馬辦收到的邀請信中，創辦人是完整寫出「Republic of China」，請陳建仁搞清楚狀況。

馬辦說，期間發現錯誤後已向對方反映，外交部並主動積極與主辦單位協調，馬辦對外交部勇於任事表達肯定，也請陳建仁要有所作為，要求外交部拿出過去丹麥「哥本哈根民主峰會」等與主辦單位積極交涉的態度，全力爭取應有的正確資訊。

馬辦表示，站在民間的角度，馬辦認為向國際發聲至為重要，即便蔡政府無力處理，也不因此放棄站在民間立場為台灣發聲的機會。