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中共航母山東號航進死亡陷阱！　他分析：為它嚇出一身冷汗

▲▼國防部公布中共航母山東號的空拍照。（圖／國防部）

▲國防部公布中共航母山東號的空拍照。（圖／國防部）

記者皮心瑀／台北報導

大陸因不滿我總統蔡英文日前出訪友邦，過境美國會面美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），宣布舉行環台軍演，派出山東艦航母航行東部海域，而我國防部24日也公布該艦空拍照，距鵝鑾鼻僅120浬。對此，前國大代表黃澎孝指出，這一處是二戰史上著名的海上死亡陷阱，同時，也是台軍航母殺手「雄三飛彈」的射程範圍內，真為山東艦嚇出一身冷汗。

黃澎孝說，很多軍事專家都把台灣比擬為一艘「不沈的航空母艦」，而恆春半島恰恰是乘風破浪，劈開台灣海峽與巴士海峽的艦首部位，以鵝鑾鼻為基點，隔著巴士海峽南距菲律賓巴丹群島的雅米島之間僅為96公里；距離東沙島是425公里，距離廣東汕頭則是443公里，這意謂著只要在恆春半島部署雄三增程型反艦飛彈，基本上就能夠同時封鎖巴士海峽西端入口與台灣海峽的南端入口。

黃澎孝進一步表示，恆春半島位在台灣中央山脈尾閭，從屏東枋寮到台東大武一線以南的斷落部位。從枋寮到鵝鑾鼻約為69公里長，若從南海方向北望台灣，迎面而來的恆春半島，就是北靠平均高達三千公尺以上的南大武山，儼然成為艦首的瞭望台，而其實就在屏東與台東交界、海拔一千七百零四公尺的大漢山，國軍早就建有一座空軍與海軍共用的雷達站，可對台灣海峽南端和巴士海峽到南海大片海域進行遠端廣幅度的監控。

另外，黃澎孝說，從大漢山以南俯瞰鵝鑾鼻，除了著名又神秘的九棚基地外，大大小小的雷達幾乎不下十座。所以，像山東艦那樣行駛緩慢的「大傢伙」，想要不被恆春半島的雷達看見都很難，而隱藏在墾丁「天涯海角」的「二重溪」、「仁壽」和「北門」等「三軍聯訓基地」，又機動部署著岸置反艦飛彈，這與150公里外的國軍東空軍志航基地，形成互為犄角的海上目標獵殺區。

黃澎孝更透露二戰美軍的「賤招」，就是在巴士海峽與東沙群島和鵝鑾鼻之間的三角地帶，正是水深高達一千公尺以上的深海槽溝，非常適合潛艦埋伏，建構從海底獵殺水面船艦的陷阱，造成二戰期間，日本船艦在那片海上死亡陷阱中，遭美軍伏擊而折損艦船無數，陣亡了將近十萬人。

國防部25日表示，國軍掌握中共航空母艦山東號編隊，在西太平洋進行航訓，且距離鵝鑾鼻東南方約120浬，判斷將會經過我東南部海域，過程中我海、空兵力及陸基雷達系統全程掌握動向、嚴密監控並適切應處。

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