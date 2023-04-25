南投縣全民運動中心將落腳南投、草屯　4／27、5／5公聽會納民意

▲南投縣將於草屯鎮旭光高中興建全民運動中心。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府規劃於南投市及草屯鎮興建全民運動中心，將分別於4月27日及5月5日召開2場次公聽會，邀請各地方民意代表 、里長及民眾共同參與踴躍提供規劃意見，打造優質運動環境、嘉惠縣民。



縣府教育處指出，2座全民運動中心興建地點預計於南投市舊議會用地及草屯鎮旭光高中，目前正辦理可行性評估及先期規劃作業；初步規劃內容將參照國民運動中心推動模式，設置體適能中心、瑜珈或韻律教室、桌球場、羽球場或綜合球場心、瑜珈或韻律教室、桌球場、羽球場或綜合球場（籃球或排球籃球或排球）等運動設施。

▲▼南投縣將於南投市、草屯鎮各興建一座全民運動中心，並召開2場公聽會。（圖／南投縣政府提供）

教育處說明，新建全民運動中心也將強化公益回饋，開放特定時段供年長及弱勢族群免費使用，提升各年齡層之運動風氣。

2場公聽會除將說明運動中心的初步規劃，也邀請在地民意代表及里長參與討論，歡迎民眾共同參與提供意見；未來依據促進民間參與公共建設辦法規定，將委託民間專業廠商營運管理，以提供民眾更舒適、專業及安全的運動環境營運管理。



南投場公聽會辦理時間為4月27日（四）上午10時整，地點在南投縣立婦幼館（南投市南崗二路 85）號；草屯場公聽會辦理時間為5月5日（五）下午2時整，地點在草屯鎮公所五樓國際會議廳（南投縣草屯鎮草鞋墩一街8號）。