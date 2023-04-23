奧萬大翻車1死20傷！追出「未以低速檔行駛」　車主、司機下場曝

記者劉人豪／南投報導

2020年南投縣仁愛鄉奧萬大發生一起嚴重車禍，一輛遊覽車翻覆，造成車內21人中，1人當場死亡、5人重傷，其餘15人輕傷的慘劇，南投地方法院依過失致死罪，判遊覽車車主陳男、林姓司機各有期徒刑10月。

▲南投奧萬大遊覽車翻覆。（圖／民眾提供）

該起事故發生於2020年11月30日，一輛遊覽車11月30日從高雄出發，載著由忘憂草旅行社舉辦、高統遊覽車公司合作的奧萬大一日遊團客，全車總計21人，其中包括司機1名、領隊1名、旅客19名，不料車輛行經奧萬大聯外道路指標1.5公里處彎道失控翻覆，導致57歲黃姓乘客身亡，釀成1死20傷。

▲奧萬大翻車事故發生瞬間。（圖／資料照）

肇事司機當時表示，是下坡踩的時候沒有煞車，但針對此說法，高統董娘、行政人員則表示，不可能是因為煞車失靈，車子都有定期在保養，懷疑有可能是因為路面濕滑、或者在修路所導致。

▲肇事林姓司機輕傷送醫。（圖／記者鄧木卿攝）

判決書指出，遊覽車車主陳男未注意保養更換剎車油及剎車來令片，增加事故車輛安全性不足風險，駕駛林男下坡路段未適時以低速檔位行駛及適當使用煞車系統，導致車輛煞車系統失靈後擦撞邊坡翻覆，釀成車禍事故，事故迄今2年多多次調解仍因賠償金額無共識，未能達成和解或賠償損害及取得諒解，南投地方法院依過失致死罪，判陳男、林男各有期徒刑10月。