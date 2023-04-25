快訊／南投母子車禍雙亡！她才剛生二寶...送長子上學與貨車碰撞

▲婦人騎機車載幼子上學，不幸於伊達邵社區入口處與貨車碰撞雙亡。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

31歲楊姓婦人24日清晨6時30分左右騎機車載送就讀幼兒園的4歲長子上學，經日月潭環湖公路（台21甲線）準備左轉進伊達邵社區入口時，不幸與對向44歲林姓男子駕駛的直行物流貨車發生碰撞，母子人車應聲倒地、雙雙送醫但仍傷重不治，詳細事發經過和肇事責任，警方持續調查釐清中。

▲婦人騎車載幼子上學，不幸於伊達邵社區入口處與貨車碰撞雙亡。（圖／民眾提供）



南投縣議員石慶龍於臉書PO文透露，楊姓婦人家境並不好，丈夫待業中、婆婆也身體不好剛就醫出院，平時家計都靠她在伊達邵地區的便利商店工作收入支撐；楊婦才剛產下另一名幼子不久，昨晨一如往常，從埔里鎮桃米社區住家出發，準備送完孩子上學再去上班，未料母子卻同遭此橫禍；目前長子的幼兒園師長已為其發起募款，希望幫助喪家度過難關。

▲事故地點為一處彎道和學校附近，但無紅黃燈等警示。（圖／翻攝「石慶龍」臉書）

由於事發地點為一處彎道和小學校園附近，但僅社區入口處設有「當心兒童」、「連續彎道」號誌，無任何紅黃燈等警示燈號設施，石慶龍也要求省道台21甲線公路管理單位、維持交通治安的警方必須嚴肅面對檢討，立即加強落實車輛行駛台21甲線，進入伊達邵村落兩端入口車速的交通執法與管制措施，增設必要的交通號誌及監視器材、畫設限速警示路面等，避免悲劇再發生。