一家五口老小都靠她！南投孕媽載4歲女釀2屍3命　校方淚發募款

▲婦人騎車載幼子上學，不幸於伊達邵社區入口處與貨車碰撞雙亡。（圖／民眾提供）

記者劉人豪／南投報導

24日清晨6時30分左右，南投一名31歲楊姓孕婦，騎機車載4歲長女到幼兒園上學，左轉時不幸與對向44歲林姓男子駕駛的直行物流貨車發生碰撞，母子與肚內孩子傷重不治，詳細事發經過仍待釐清中。由於楊女一家經濟狀況並不佳，校方發起募款，希望幫忙度過難關。



伊達邵國小指出，該起車車禍發生於24日早上，楊女騎車行經伊達邵社區中正路入伊達邵國小牌坊轉彎處，與物流車相撞事故，懷孕中的楊女與校方幼生三位，送醫搶救後仍不治。楊女住埔里桃米里，任職於伊達邵社區超商，因家中尚有出生不久的嬰孩，先生待業家中照顧，同住者只剩婆婆一人，身體欠安。

伊達邵國小表示，楊女為維持家中生計，每日騎車帶長女到幼兒園就讀，全家生計仰賴她一人，目前生活經濟堪憂。目前楊女家中情形需要大家協助，學校也到處尋求資源，希望幫他們度過難關。校方將以伊達邵家長會名義協助募款。

▲事故地點為一處彎道和學校附近，但無紅黃燈等警示。（圖／民眾提供）

據了解，楊女已懷有3個月身孕，車禍後送往台中榮總埔里分院急救時已無生命跡象，身上多重穿刺傷和鈍傷，急救後不治身亡。

南投縣議員石慶龍於臉書PO文說明，楊女家裡還育有一位剛出生不久的幼嬰，丈夫待業中，還有剛出院的婆婆。等同原本ㄧ家五口就依靠她一人上班工作收入支撐。針對起這起死亡車禍不幸事故的發生，將要求省道台21甲線公路管理單位、維持交通治安的警方必須嚴肅面對檢討，立即加強落實車輛行駛台21甲線，進入伊達邵村落兩端入口車速的交通執法與管制措施，增設必要的交通號誌及監視器材，畫設限速警示路面等。