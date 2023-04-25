幫哥喬債被嫌「話太多」！2男遭押走虐打　車被開去撞山再砸爛

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止分局在24日凌晨1時許接獲報案，在茄福街上發現1台自小客車卡在山溝且車窗嚴重遭砸毀，警方懷疑車主自撞後被人押走，調閱監視器循線追查，在附近的姜子寮路停車場找到2名被害人以及7名嫌犯，當場查扣開山刀、辣椒槍等證物。

警方調查，24日凌晨1時許，汐止茄福街有1台自小客車卡在山壁水溝，後車窗以及車身遭人砸毀，警員到場後發現案情不單純，懷疑車上的人被押走，立刻調閱監視器鎖定經過車輛。

▲2人代表出面協調15.5萬元債務，他一直插話惹怒對方被押走。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方根據車輛畫面追查，在姜子寮路一處停車場，找到2名被害人以及涉案的23歲鄭姓嫌犯等7人，還有1名17歲少年，據悉，其中1名被害人的哥哥積欠鄭姓男子15萬5千元債務，弟弟與朋友出面與鄭男相約談判。

雙方見面後，鄭姓男子不滿對方多次插話，最後直接持辣椒水朝2人噴灑，最後其餘人等則徒手毆打，還將對方車輛開去撞山壁且持開山刀砸毀車輛，以及後擋風玻璃。

▲對方不滿談債務被插話，直接將車開去撞山壁還拿開山刀砸車。（圖／記者邱中岳翻攝）

鄭嫌等7人接續又開車將2人載往姜子寮路的停車場，並利用手機撥打給父親，要求匯款12萬5千元後才會讓2人離開。

被害人父親遂配合匯款至被害人帳戶，還沒將錢領出來之際，鄭嫌等7人即遭偵查隊及長安派出所員警查獲逮捕。訊後將鄭嫌等7人依妨害自由、妨害秩序、恐嚇取財、毀損案移送士林地檢及少年法院偵辦。