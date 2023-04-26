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社會 社會焦點 保障人權

蒙面怪客突攔車問路！貨車司機衝來丟「正義球棒」原因曝

記者許權毅／台中報導

台中市沙鹿區24日有民眾行經向上路，一名「蒙面怪客」騎著無牌車停在一旁，開口就問「彰化要怎麼走比較快？」沒想到下秒一名貨車司機拿著球棒從後面追打，蒙面男油門一催立刻落跑。經警方追查，發現該男在超商連續偷洋酒3次，結果被抓包，丟棍棒的男子是好心的貨車司機，警方已鎖定竊賊追查中。

▲▼ 。（圖／）

▲台中一名王姓民眾在沙鹿區遇到蒙面男問路，後方還有一名駕駛持著球棒追打蒙面男 。（圖／王姓民眾提供）

王姓民眾的行車紀錄器拍下，當時正在沙鹿區向上路與中華路口停等紅燈，蒙面男突然從左邊靠近，整輛車就橫停在王男車前，接著詢問：「彰化怎麼走比較快？」王姓民眾想了想還好心反問：「要去彰化哪邊？工業區還是彰濱？」蒙面男回：「不是我要去那個，大肚交流道！」接著後方傳來一聲喇叭聲，一名陳姓貨車司機下車朝蒙面男丟出「正義球棒」，試圖阻止蒙面男落跑。

▲▼ 。（圖／）

▲▼ 蒙面男騎乘無掛牌機車，在超商連續偷走3瓶威士忌，結果被店員發現，好心司機上前追賊。（圖／王姓民眾提供）

▲▼ 。（圖／）

案情經警方追查，原來蒙面男24日16時許跑進向上路某間超商行竊，頭戴安全帽遮掩詭異行蹤，先是偷了一瓶威士忌後食髓知味，又再度進去偷了2瓶，接著繞了一圈再回到超商想下手，馬上就被店員發現，蒙面男失風，還與店家發生拉扯，不料仍被他趁隙落跑，此時陳姓貨車司機見狀上前追賊，一路追了3公里，才有了王姓民眾拍攝下的畫面。

清水分局證實，沙鹿區向上路七段某超商，遭一名全罩式安全帽男子進入行竊，騎乘機車離去，後被副店長發現，雙方爆發拉扯後逃逸，目前警方已鎖定特定對象，積極追查中。

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