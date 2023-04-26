藥頭北市文教區租屋販毒　小弟攜槍狂奔被壓制！5男女落網

記者張君豪／台北報導

台北市大安警分局日前接獲民眾檢舉，有藥頭擁槍自重且隱身向來風氣純樸的文山區舊公寓內販賣毒品，鄰居驚覺出入分子變得相當複雜於是報警求助，警方接獲情資後展開監控，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

▲大安警方25日在文山區景豐街攻堅一毒品交易場所，並在陳姓小弟包內起獲一把改造手槍 。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

經過警方連日蒐證，確定詹姓藥頭（59歲、槍砲通緝在案）藏身文山區景豐街一帶舊公寓，警方25日下午會同台北市刑大特勤中隊特警攻堅破門；當場逮捕詹姓藥頭等4男1女，並在陳姓男子身上起獲改造巴西金牛座手槍一把。

轄區大安警方表示，持北檢搜索票破門攻堅時，陳男正要上門，他看到警方包圍大門驚覺有異，立刻轉身逃離現場，未料遭眼尖警員盯上，立刻率特警追了出去，雙方追逐約數十公尺來到景美運動公園外側，陳嫌把手槍和包包分別丟棄在運動公園旁的花圃內，但過程全被警方監控。

警員將陳男壓制在地，並順利在花圃中找到一把改造手槍（已上膛）並在包包內起獲一彈匣及10發子彈，陳嫌落網辯稱「東西不是我的」，卻不願說出槍枝為何人所有，警方懷疑陳男是詹姓藥頭的小弟，可能持槍外出送貨，未料回來遭遇警方攻堅，想逃跑卻行跡敗露被捕。

詹嫌等人落網後供詞避重就輕，眾人均坦承持有、吸食毒品，但卻否認有買賣交易行為，警訊後將詹、陳等人依觸犯毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管理處罰條例移送台北地檢署複訊，其中詹嫌因槍砲通緝執行在案，需合併執行8年有期徒刑，將於北檢開完庭後押往士林地檢署報到執行。

大安分局表示，將後續追查詹嫌等人毒品、槍枝來源，為徹底打擊國內毒品及槍枝氾濫問題，啟動「清源專案2.0」，藉由深入訪查各村里、社區大樓，掃蕩隱藏社區大樓的不法行逕，透過警民合作，將犯罪趕出社區。

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