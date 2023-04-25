嘉義市清道專案舉發違停96件　勸導159件查報廢棄車15輛

▲▼ 嘉義市清道專案，針對違規執行勸導、取締 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局為排除道路障礙，維護交通安全與順暢，確保用路人權益，建構安全有感城市，自112年3月27日起，先擇定民族路(新民路至啟明路)、中山路(林森西路至吳鳳北路)及吳鳳北路(林森西路至垂楊路)等路段規劃勤務實施清道專案，針對違規執行勸導、取締。

經統計自實施日起至4月15日止，計舉發違規停車96件、勸導159件及查報廢棄車輛15輛，對提升用路安全有大幅度的改善，警察局後續將持續針對人行道違停汽車及廢棄車輛納為優先執法重點，另對經勸導仍違規者，將連續舉發至改善完成。



警察局局長陳炯旭表示，為提供友善行人空間及用路人行車安全順暢，將持續針對併排停車、占用人行道停車、禁止臨時停車處所(紅線)停車及其他占用道路等易生危害之違規行為嚴正執法，同時也要求執行勤務員警於稽查取締違規停車時在法定程序內先以鳴笛(警報器)→拍照蒐證→勸導駛離→如駕駛人未到場或經勸導未駛離者，再予製單舉發，同時籲請商家協助宣導與市民朋友共同配合；對旅遊購物之民眾可利用各路段沿線周邊路外停車場及路邊停車格停車，以避免違規停車遭舉發或拖吊移置，共同維護安全用路環境。