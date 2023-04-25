撿到錢包送教官室反遭嗆告　台中男傻眼：想大聲靠X這什麼世道

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名網友抱怨，日前在某學校附近撿到錢包，幫忙送到教官室，結果21日收到警察來電通知，說對方要告他侵占，真的覺得很莫名其妙，「只想大聲靠X這什麼世道啦，以後看到什麼錢包在地上，我一律踢到水溝裡去。」其實，民眾若撿到遺失物有送交警局、場所管理機關，就代表沒有侵占的意圖，如果還是很擔心，撿到東西的當下可以拍照或錄影自保。

▲原PO聲稱撿到錢包卻遭失主反告。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「匿名3公社」發文表示，日前在一中街附近的學校撿到錢包，好心幫忙送到教官室，結果21日早上收到警察來電，說對方要提告侵占，可是他根本沒有碰過裡面的東西，居然莫名其妙挨告，「很明顯對方是有錢不見才會提告，但根本不是我拿的。」

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原PO感嘆，這件事情真的讓他感到很挫折，「只能說現在不能當好人，做好事也會被告，提醒大家以後看到路上有錢包請絕對不要亂撿。只想大聲靠X這什麼世道啦，以後看到什麼錢包在地上，我一律踢到水溝裡去。」

文章公開之後引發網友熱議，有人和原PO一樣，曾經幫忙撿遺失物卻被反告或是挨罵，「我撿到東西送警局也是被告」、「自從在夜市撿到手機被人三字經問候後，再也不撿東西了」。不過，也有網友安慰原PO不用太過擔心，「我之前撿到，警察也叫我以後不要撿，他們看過很多失主來派出所沒有感謝，反告對方侵占，不過告不成，因為對方必須要舉證，自己的錢包就是有這麼多錢，只是這一來一往之間，讓人對人性失望。」

根據台灣事實查核中心資料顯示，民眾若是撿到遺失物沒有通知失主，或送交警局、場所管理單位，確實有可能觸法，但有送交警局、場所管理單位，就代表沒有侵占意圖，無法構成侵占遺失物罪；如果民眾還是很擔心，在撿到遺失物的當下，可以拍照或錄影自保，萬一沒時間跑警局，也可以先傳訊息告知朋友，表明自己有歸還意圖。