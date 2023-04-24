女友血拚5小時！母單男「半年存款沒了」崩潰：交女友真花錢

▲母胎單身男和女友一起去逛街時，見識到對方驚人的血拚戰力。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

許多人喜歡「為愛買單」，但付款的同時也需注意自身經濟能力。一名男網友透露母胎單身26年的他近期終於脫單，跟女友逛街時決定「為愛買單」，但女友一天就「刷掉」他半年存款，讓他哀嚎「交女友真花錢」。

一名男網友在臉書社團「匿名公社」發文，表示母胎單身的他睽違26年終於交到女友，但今天卻被女友「振興經濟」的舉動嚇傻。跟女友逛百貨公司她「不到10分鐘花了快2萬買保養品，後來還買了2瓶香水和一大袋的化妝品，去到樓上買了4件洋裝一件長袖罩衫，接著去無印買了一堆煮飯炒飯料零食和文具」，讓原PO荷包大失血。

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不僅如此，接著兩人排隊等吃鼎泰豐時，女友又跑去看鞋子，結果又入手1雙平底鞋、一雙高跟涼鞋。原PO回家後「點開手機一看才發現，今天我們10點快11點見面，到3點離開，這不到5小時她一共刷了我7萬多塊…」。



▲男子發文哀嚎「交女友真花錢」。（圖／翻攝自臉書社團「匿名公社」）

原PO提到，自己一個月薪資5萬左右，每個月存1萬～1.5萬，其他拿來繳房貸和當生活費，女友不到5小時就花掉他半年存款。讓他直呼「母胎單身已經26年的我，今天完全受到爆擊，原來交女友是真的很花錢。」

貼文一出，網友一面倒認為原PO根本不是男友而是提款機，「真男人 一天給女友刷7萬」、「女友在洗錢嗎？拿了發票和物品，去換回現金嗎？真有你的。帥哥清醒吧」、「女朋友？想太多了，你只是一個盤子」、「這專業術語叫剝皮寮！如果信用卡借她刷，她會直接上網買家電！聽多了」、「你遇到詐騙集團啦，被賣掉還要幫忙算錢」、「不要傻傻的 才剛交往這樣花你的錢 等你沒錢就離開了」、「工具人無誤！千萬不可放生，會害到其他人」、「別用錢買感情，過來人經驗談」、「真的會害死你，一般女生不會這樣搞⋯」。

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