警甩棍破窗「敲到沒力」35秒直擊片曝光　3千人看到心酸

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名網友昨日（24日）晚間在左營翠華路目睹警員執法，只見警員拿著警棍猛力敲打一輛白色汽車的前擋風玻璃和車窗，卻一直無法成功擊破，敲到最後連警棍都歪了。這段35秒的影片在網路上傳開，吸引超過3000名網友按讚，有人質疑警員體能是否不足，但大多數人都覺得警員很辛苦。

▲警員持警棍狂敲車窗。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同。）

原PO在臉書「爆料公社」分享一段影片，並表示「剛剛左營翠華路，鴿子辛苦了，原因不詳，路過看到的。」而在影片中，只見一名警員將警用機車停在一輛白色汽車前，手持警棍拚命敲打前擋風玻璃和前座車窗，卻遲遲無法打破；駕駛一度想往前進，發現無法離開，接著乾脆直接倒車退開。

▲白車駕駛倒車想離開，警員立即徒步追上去。

這段35秒的影片公開之後，吸引超過3000名網友按讚，還有眼尖網友發現，警員打到警棍都歪了，甚至「原地起飛」跳起來打，打到沒力車窗依舊沒破，讓人看完影片也覺得又累又心酸，「警察可以標配擊窗器吧」、「看了真心酸」、「感覺好累」、「警察沒有更好的工具可以破窗嗎」、「阿sir敲到沒力了」。

還有部分網友質疑警員的身體素質是否不足，以及為何不用槍。但很快就有其他人分析，就算警員只是開槍打輪胎，事後也要寫一堆報告，用警棍擊打玻璃應該只是想擋住駕駛的視線，「怎麼一堆人在講開槍這件事？警槍非必要是不會拿出來的，真的是一堆台灣鯛，如果今天他開槍了，是不是一堆人就開始罵不符合比例原則？看看那根警棍吧，都歪成那樣了還說沒用力？這麼會執法你們怎麼不去？」