人妻婚後「偷用情趣用品」　夫氣炸提離婚：私生活很亂

▲老公氣得要離婚。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「結婚後，私自使用情趣用品，是很罪惡的事嗎？」一名女網友發文表示，老公因為發現她使用情趣用品，所以認定她一定會找人出軌，甚至還為此跑去她的公司鬧，要讓大家知道她的私生活很亂。貼文曝光後，隨即引發底下網友討論。

這名網友在「匿名公社」上，以「先生要終止我們的婚姻關係」為題發文，提到老公因為知道她有在使用情趣用品，所以氣得要離婚。人夫主張他的朋友也都無法接受「另一半如此無恥、邪惡、不健康」，他實在無法再相信原PO，覺得對方一定會找真人出軌。

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原PO無奈表示，老公甚至為此跑去她的工作單位鬧，想讓其他同事知道她的私生活很亂。面對這樣的情況，她的心情也相當複雜，更不知道這段婚姻要不要繼續走下去，「守住婚姻，值嗎？」

▲多數網友都覺得人夫有問題。（示意圖／視覺中國）

貼文曝光後，底下一票網友看傻表示，「你先生的思想有問題吧」、「家裡的事跑去工作場所鬧，這男人的腦袋有洞吧」、「連玩個玩具也這樣生氣，離一離吧」、「放手吧！這樣的婚姻再挽留也是吵鬧不斷」、「很奇怪嗎？回去問問能不能100%隨時配合？能不能100%滿足老婆？封閉的思想，嫁錯人了」。

還有網友回應，「面子問題」、「他的大男人自尊心受傷了」、「其實，有些人因好奇而買未必真的使用，或是在提示夫妻間並非性發洩」。雖文章掀起討論，但也有網友覺得不太合理，直呼「一天到晚有這種幻想文」。