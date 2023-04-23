老公入獄「害母女被排擠」　她委屈喊1句！網轟活該：你小孩最衰

▲原PO被網友罵翻。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「為什麼要對我女兒吼你爸是詐欺犯？為什麼要說我是騙人錢的老婆？」一名女網友發文表示，自從老公入獄，女兒就被其他孩子給排擠，而她也常被白眼，讓她覺得很委屈，「老公犯法跟我和女兒有什麼關係？」不過，她接下來說的1句話，就讓大票網友罵翻了。

女網友在「匿名公社」上發文表示，老公入獄後，女兒被排擠，她也被鄰居酸，「本來還聯合要房東不要續租給我，好在房東沒有理我們母女才有個地方住！」但她就感到不解，老公犯法，關她和女兒什麼事？那都是婚前的事情了，要怪也該怪她婆婆不會教兒子。

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「錢我承認有用，但當時他是交到壞朋友，覺得只是跟著一起賺錢而已！」原PO直喊，如果當初知道事情這麼嚴重，兩人也不會交往，甚至結婚生子。最後她更委屈直呼，「那些被騙的人都沒錯？如果不是貪心怎麼可能會被騙？大家都有錯不是嗎？為什麼只針對我們？為什麼要對我女兒吼你爸是詐欺犯？為什麼要說我是騙人錢的老婆？」

貼文曝光後，一票網友看傻眼，「很多被詐騙的人根本不是因為貪心，是根本不知道人心那麼壞。詐騙集團很可惡、沒良心、缺德，你居然還理直氣壯，連一點反省之心都沒有」、「一開始還很同情你，一看到你用不法所得還沒有罪惡感，就覺得你跟你女兒被排擠根本是自己活該」、「錢你有用啊，活該被排擠」、「詐騙就是不對，還怪別人」、「我只覺得你女兒很可憐，至於你......」、「聽聽你這X人說的話，我覺得你X媽被排擠是活該啊，你小孩最衰，有你們這些垃圾父母」。