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近5年詐騙逾200億！花蓮警Q版防詐宣導　曝詐騙手法教防詐

▲▼花蓮警方繪製3種Q版常見詐騙類型宣導圖文，教大家一起防詐。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲花蓮警方繪製Q版常見詐騙類型宣導圖文，教大家一起防詐。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據刑事警察局統計，近5年詐欺犯罪案件損失金額突破200億元，詐欺犯罪受害人次及財產損失金額居高不下，為提升民眾反詐意識，花蓮縣警察局特別依本縣近期常遭詐騙手法，經分析製作專屬於本縣的「反詐宣導傳單」，就是要本轄民眾遠離詐騙，並進而了解詐騙防範之道。

▲▼花蓮警方繪製3種Q版常見詐騙類型宣導圖文，教大家一起防詐。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

經警察局分析近期高發詐欺，係屬「網路銀行」約定轉帳快速且大額，也能避開臨櫃行員的關懷提問，警察局針對轄區104間金融機構發送「反詐宣導傳單」，如有遇到上頭所標註「匯款常見詐騙手法」、「臨櫃辦理約定帳戶」及「購買遊戲點數」之注意事項，請務必小心求證後，再行匯款；另外，警察局還繪製3種Q版常見詐騙類型宣導圖文，分別為「假投資」、「解除分期付款」及「假冒公務員」，藉由圖文的方式，讓民眾更能一目了然詐騙所使用的手法。

▲▼花蓮警方繪製3種Q版常見詐騙類型宣導圖文，教大家一起防詐。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

警察局長呂世明表示，詐騙已無所不在，民眾若接到陌生電話時，應提高警覺，對於任何訊息均應小心查證，並謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查」，聽清楚這通電話內容，掛電話後，立刻撥打165反詐騙專線查證或110請求警方協助；同時遵守「三不原則」，不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息，方能有效避免受騙上當，保障您的財產安全。
 

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