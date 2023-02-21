提早檢測失智症！元智開發輕度認知障礙APP　準確率超過8成

▲元智大學電機系及AI研究中心教授趙燿庚（見圖）帶領團隊，開發出輕度認知障礙檢測APP。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣已邁入高齡社會，根據衛生福利部推估，去年台灣失智者超過30萬人，而輕度認知障礙（MCI）已被認為，是從健康狀態演進至失智狀態的過渡階段，元智大學在美國高通公司支持下，與新北亞東醫院合作，研發出輕度認知障礙檢測APP，希望未來作為可能失智患者在實際就醫前的自我檢測輔助工具。

隨著高齡化社會來臨，不可逆轉的失智症也成為各國面臨的嚴重問題，根據世界衛生組織（WHO）估計，目前全世界約有5000萬人罹患失智症，2050年更將增加近兩倍，而根據衛生福利部推估，去年台灣失智者超過30萬人，而根據失智症協的統計，台灣65歲以上長者約每13人就有1人失智。

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元智大學電機系及AI研究中心教授趙燿庚、副教授李建誠團隊，在美國高通公司「高通台灣研發合作計畫」支持下，和新北亞東醫院精神科醫師合作，運用收集48個受測者影片資料，以資料擴增與AI深度學習，研發簡易型手機端輕度認知障礙檢測APP雛形，作為可能失智患者在實際就醫前的自我檢測輔助工具。

趙燿庚指出，失智症不僅無法逆轉，目前更沒有藥物可以持續幫助患者，而根據文獻顯示，約5成輕度認知障礙（MCI）在5年內會惡化為失智症，所以早期檢測出MCI對患者的病情惡化治療非常重要，但目前的檢測方法不方便且價格昂貴且耗時，目前還沒有一種簡易、低成本且可遠端執行的檢測方式。

而隨著AI的進步，趙燿庚表示，機器學習方案可用於臉部影像的MCI檢測，像是眼動追蹤、臉部表情的認知測試，或應用在臉部特徵，像是眼睛凝視和嘴唇活動在失智症的檢測，研究團隊使用1516個受測影片片段進行深度學習，包括867個MCI受測者的影片片段，其中輕度的MCI受測者平均年齡為75歲。

趙燿庚指出，從收集受測者的數據結果，團隊所開發出的輕度認知障礙自動檢測APP準確性逾80%，而且從目前受測者資料分析，年齡似乎不是輕度認知障礙的關鍵因素，上述的研究成果，將可以進一步發展為輕度認知障礙自動檢測方案，或作為潛在失智患者實際就醫前的自我檢測輔助工具。

