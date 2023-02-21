　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

提早檢測失智症！元智開發輕度認知障礙APP　準確率超過8成

▲▼元智大學電機系及AI研究中心教授趙燿庚帶領團對開發出輕度認知障礙檢測APP。（圖／記者許敏溶攝）

▲元智大學電機系及AI研究中心教授趙燿庚（見圖）帶領團隊，開發出輕度認知障礙檢測APP。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣已邁入高齡社會，根據衛生福利部推估，去年台灣失智者超過30萬人，而輕度認知障礙（MCI）已被認為，是從健康狀態演進至失智狀態的過渡階段，元智大學在美國高通公司支持下，與新北亞東醫院合作，研發出輕度認知障礙檢測APP，希望未來作為可能失智患者在實際就醫前的自我檢測輔助工具。

隨著高齡化社會來臨，不可逆轉的失智症也成為各國面臨的嚴重問題，根據世界衛生組織（WHO）估計，目前全世界約有5000萬人罹患失智症，2050年更將增加近兩倍，而根據衛生福利部推估，去年台灣失智者超過30萬人，而根據失智症協的統計，台灣65歲以上長者約每13人就有1人失智。

[廣告]請繼續往下閱讀...

元智大學電機系及AI研究中心教授趙燿庚、副教授李建誠團隊，在美國高通公司「高通台灣研發合作計畫」支持下，和新北亞東醫院精神科醫師合作，運用收集48個受測者影片資料，以資料擴增與AI深度學習，研發簡易型手機端輕度認知障礙檢測APP雛形，作為可能失智患者在實際就醫前的自我檢測輔助工具。

趙燿庚指出，失智症不僅無法逆轉，目前更沒有藥物可以持續幫助患者，而根據文獻顯示，約5成輕度認知障礙（MCI）在5年內會惡化為失智症，所以早期檢測出MCI對患者的病情惡化治療非常重要，但目前的檢測方法不方便且價格昂貴且耗時，目前還沒有一種簡易、低成本且可遠端執行的檢測方式。

而隨著AI的進步，趙燿庚表示，機器學習方案可用於臉部影像的MCI檢測，像是眼動追蹤、臉部表情的認知測試，或應用在臉部特徵，像是眼睛凝視和嘴唇活動在失智症的檢測，研究團隊使用1516個受測影片片段進行深度學習，包括867個MCI受測者的影片片段，其中輕度的MCI受測者平均年齡為75歲。

趙燿庚指出，從收集受測者的數據結果，團隊所開發出的輕度認知障礙自動檢測APP準確性逾80%，而且從目前受測者資料分析，年齡似乎不是輕度認知障礙的關鍵因素，上述的研究成果，將可以進一步發展為輕度認知障礙自動檢測方案，或作為潛在失智患者實際就醫前的自我檢測輔助工具。
 

ET快訊
星宇「自家人」趁高賣了！　轉讓股票163張
國內首例！台灣虎航「股票創新板上市」案通過
快訊／登山重摔口鼻滲血！　他痛苦報案座標不明
快訊／酒駕妹撞賓利+野馬　找閨蜜頂包！2人無保請回
快訊／五股驚傳槍響！北市刑大開槍　嫌犯逃了
湧入逾700張「漲到熔斷」！　金管會列入監視
快訊／嘉義2歲男童床上嘔吐！送醫死亡
只差25秒！彰化拾荒婦卡鐵軌　3國中女衝前救人畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幫搶演唱會票！「代墊破萬元」慘被放生　損友1理由阻止她退票

台鐵徵車勤員！底薪30K要懂英日語　網友嘆「空服條件、實習薪水」

國內首例！台灣虎航「股票創新板上市」案通過　元月營收逾9億

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有病變肉瘤」：業內人士才知道

安心退休該準備多少錢？　最新調查：熟齡族認為837萬才夠

「昇豐128號」漁船失聯3天　漁業署：美方評估派機協尋

下班快去剪髮！今天初二「龍抬頭」　命理師：這時間剃頭最開運

日本澡堂泡湯　驚見「台灣大媽1行為」超母湯！她搖頭：沒禮貌

中橫關原段228連假調整放行　7至17時單線雙向通行

回暖2天迎更強冷氣團！228連假前夕變天「急凍10度」濕冷→乾冷

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

廢棄冷媒桶環保再利用　客製化存錢筒、置物箱

PLG啦啦隊干擾林書豪罰球　場邊扭臀...球迷批：太超過

為中風夫祈福磕頭流血　媽祖神轎靠身上她痛哭

228連假到六福村！踏上「紅鼻子馬戲」奇幻旅程 沉浸嘉年華氛圍

三寶亂開車門「下一秒對折」尷尬了　一票人直呼：今日最舒壓

幫搶演唱會票！「代墊破萬元」慘被放生　損友1理由阻止她退票

台鐵徵車勤員！底薪30K要懂英日語　網友嘆「空服條件、實習薪水」

國內首例！台灣虎航「股票創新板上市」案通過　元月營收逾9億

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有病變肉瘤」：業內人士才知道

安心退休該準備多少錢？　最新調查：熟齡族認為837萬才夠

「昇豐128號」漁船失聯3天　漁業署：美方評估派機協尋

下班快去剪髮！今天初二「龍抬頭」　命理師：這時間剃頭最開運

日本澡堂泡湯　驚見「台灣大媽1行為」超母湯！她搖頭：沒禮貌

中橫關原段228連假調整放行　7至17時單線雙向通行

回暖2天迎更強冷氣團！228連假前夕變天「急凍10度」濕冷→乾冷

林依晨復出當小三　王淨、謝盈萱合體掀浪潮

曹雅雯穿紅衣到淡水河邊「殉情」　暴瘦10公斤自爆「難產」了！

威廉「行李箱撞破洞」卓君澤求換！　他爆笑1理由拒絕：被說服了

中國外交部譴責美國：不斷散播「中方供俄武器」虛假訊息

日本武士周邊熱賣　WBC經濟效益估破百億

台灣虎航將成為首家創新版上市航空公司　法人估今年就可轉盈

幫搶演唱會票！「代墊破萬元」慘被放生　損友1理由阻止她退票

台鐵徵車勤員！底薪30K要懂英日語　網友嘆「空服條件、實習薪水」

金管會為清明節破例！　2415家公發公司「可緩2天」公告3月營運

每月還款不超過3萬最佳　網友找房期望值「北市差最大」

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

生活熱門新聞

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

飛金邊班機爆滿！他見「滿滿豬仔」崩潰了

今龍抬頭！財氣最強　5步驟「引錢龍」

在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」

Costco歧視台灣人？　「結帳1限制」別國都沒有

拉麵店開店前1分鐘「無法營業」台北皮諾氣炸

下波更低溫10℃↓！恐強烈冷氣團　228連假變天

蛋價後「下一項待漲」的民生消費！　前立委曝公司嚴重虧損

12星座「對你已經膩了」跡象！天蠍不愛愛＝問題嚴重了

3生肖近期「橫財運旺」！買彩券有機會中頭獎

快檢查床頭！「5樣」東西超母湯

LINE公告「這功能」將結束

「龍抬頭」補財庫祕法曝　3生肖大福星

恩恩冥誕後夢中找媽媽！恩恩爸「好羨慕」

更多熱門

相關新聞

全台失智人口破30萬！醫曝「10大跡象＝警訊」

全台失智人口破30萬！醫曝「10大跡象＝警訊」

近日，兒女帶陳阿嬤到醫院健康檢查，透過腦部電腦磁振造影MRI檢查影像可發現腦部有因年老出現的腦白質退化白點之外，大腦海馬迴有萎縮現象，側腦室空間也明顯擴大，後續經專科醫師確診為早期失智症，也幸好發現得早，可在早期藉由藥物的控制，有助延緩失智的情況發展。

布魯斯威利確診「額顳葉失智症」！個性突變注意

布魯斯威利確診「額顳葉失智症」！個性突變注意

Zenly下架以為解脫！他崩潰曝惡夢

Zenly下架以為解脫！他崩潰曝惡夢

承諾照顧失智妻一輩子⋯失手勒死

承諾照顧失智妻一輩子⋯失手勒死

男1個月「訂閱費噴6千」　1平台超吃錢！老司機驚呆

男1個月「訂閱費噴6千」　1平台超吃錢！老司機驚呆

關鍵字：

失智症元智輕度認知障礙APP

讀者迴響

熱門新聞

1女4男民宿喝酒　她隔天一醒崩潰

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

嬤撿衛生紙先賠18萬　再被告討百萬

怎麼領6000元？　一張圖秒懂銀行、郵局3管道暢通無阻

180公分未婚沒女友！台北男中3.3億頭獎

賴賴織織證實分手！交往16年「回到朋友關係」

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

星宇股價跌到31元！他25張全賣了　獲利金額曝

飛金邊班機爆滿！他見「滿滿豬仔」崩潰了

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！

詹雅雯遭醫警告「隨時會死」！撐病體追白沙屯媽祖

今龍抬頭！財氣最強　5步驟「引錢龍」

在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

Costco歧視台灣人？　「結帳1限制」別國都沒有

更多

最夯影音

更多
女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住
劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面