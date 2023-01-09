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全國僅7位教授獲獎！元智邱天隆獲頒「傑出電機工程教授」

▲元智邱天隆教授獲頒傑出電機工程教授獎

▲元智大學邱天隆教授(右)獲頒「傑出電機工程教授」獎。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學電機工程學系邱天隆特聘教授，以其「電機工程」領域的卓越學術研究水準和產業推廣輔導成效，獲頒「傑出電機工程教授」獎殊榮，以表彰其個人長期以來致力於提升電機工程技術水準之貢獻。值得一提的是，本屆全國僅7位教授獲獎，該獎項近五年來，僅二位私校老師獲獎，更顯難得。

邱天隆特聘教授於元智大學任教14年，投入光電半導體及顯示技術等相關研究、著作、推廣及輔導，期間主持研究計畫共50餘件，分別來自科技部、經濟部、國科會、工研院、中科院及國內相關產業公司等，發表SCI論文百餘篇及會議論文二百餘篇、獲國內外發明專利四十餘件，也獲得多項獎項，包括全國創新智慧顯示專區IZone-友達創意獎（2022）、獲台灣創新技術博覽會-銀牌（2014）與金牌獎（2022）、科技部中研院教育部衛福部未來科技獎（2021）、中華發明創新發明協會及台灣國際發明得獎協會國際傑出發明家終身成就獎（2017）元智大學研究傑出獎（100、106學年）、徐有庠紀念基金會-有庠傑出教授獎（2016、2020）等。

▲元智邱天隆教授獲頒傑出電機工程教授獎

▲邱天隆教授(左二)獲頒「傑出電機工程教授」獎。（圖／元智提供）

邱天隆表示，很榮幸能獲頒代表國內電機工程領域之崇高榮譽獎項，此獎項除了肯定其長期在研究上的時間心力付出外，也讓他開始關注到以往得獎先進們持續性的卓越表現，必須要更加努力於電機工程領域的研究、產業合作及推廣，期許能夠在自己的領域，為提升國內產業的競爭力及國家的電機工程發展上做出貢獻。

邱教授近幾年整合跨國跨校並結合產業的研究團隊，專注於有機半導體材料及元件物理的研究，也發表多篇論文刊登於頂尖期刊，特別是在藍色有機發光二極體的研究上有重大突破，在不同發光機制使用上，都有發表多項世界第一的高效率元件。目前，被產業最看重的技術，是超三重態融合向上轉換的藍色螢光有機發光二極體，可大幅改善目前量產產品使用的藍光元件的效率及壽命，該技術也通過量產公司驗證，獲得美國及中華民國多個發明專利證號。

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