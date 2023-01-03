▲2022繆思創意獎，元智張世明榮獲三金三銀殊榮。（圖／元智提供）



記者楊淑媛／桃園報導

元智大學資訊傳播學系副教授張世明，構想創意與執導製作的兩部品牌形象影片《Lifestyle》與《Evolution》，在國際指標設計大獎，2022美國謬思創意獎榮獲三項金獎、三項銀獎。謬思獎以嚴格的評審體系和高質量的評判標準著稱，2022年由來自全球38個國家的110位專家組成，以盲審形式從6000件作品中選出獲獎者。

元智大學表示，《Evolution》是替元智三十週年製作的形象影片，以孔子三十而立的哲學為創意概念，搭配達爾文《物種起源》的名言，將學校擬人化，用手繪水墨動畫的形式，寫意地書寫元智大學三十年來成長歷程，打造一個融合東西方思潮，不同凡響的大學形象。獲得品牌、動畫、學校類影片三項銀獎。

張世明表示，今年參賽的兩件作品，《Lifestyle》是替台灣至今唯一擁有自有品牌，並以B2B行銷全球的國際家具公司-來思達國際企業製作的25週年品牌形象影片。以「生活方式由你定義」為創意概念，搭配具有電影感的生活情境與感性動人的旁白文案，獲得品牌、攝影、生活風格類影片三項金獎。

謬思獎（MUSE Awards）創立於2015年，分為謬思創意獎（Muse Creative Awards）與謬思設計獎（Muse Design Awards）兩大類，針對各設計領域人士的專業競賽，鼓勵全球具有質感、創意或設計的靈感實現，為跨領域創意設計最具影響力的國際獎項之一。