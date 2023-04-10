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不怕染疫！元智與部桃合作　temi機器人助護理人員運送物資

元智與桃園醫院合作，利用機器人降低傳染風險

▲元智與桃園醫院合作，利用機器人降低傳染風險，參與人員於隔離病房前。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學工業工程與管理學系暨智慧生產與管理創新中心副主任林瑞豐副教授，帶領學生與部立桃園醫院感染科陳正斌醫師合作，在疫情期間，利用temi機器人，協助護理人員運送物資，減少隔離病房與外界接觸，降低擴大感染風險。

林瑞豐指出，疫情時期，許多醫院必須設置隔離相關症狀的病患措施，隔離病房中的病人盡量避免與他人接觸，因此病人若要取得生活所需物資，需透過外部的護理工作人員協助。透過temi機器人，可幫助護理人員運送各種物資，而機器人在進出隔離區時，只要使用沾有消毒酒精的棉布在機身上進行快速消毒即可，讓傳送物資的工作交給機器人，空出護理師的雙手，有更多的時間照顧病人，也減少防疫物資的耗用。

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元智與桃園醫院合作，利用機器人降低傳染風險

▲元智工管系同學使用手機APP與電腦網頁編輯機器人指令。（圖／元智提供）

機器人進行運作前，首先讓機器人利用雷達偵測醫院隔離病房的區域環境以及可通行範圍，再以各病房的門口設定為機器人停留點位置，使機器人可以依照口頭或APP指令，到各病房門口停留，讓病房中的病人可以拿取機器人前方懸掛置物籃中的所需物資，而在病人確認無誤後，對著機器人說出指令來讓機器人離開，並前往下一個定點執行任務。待機器人完成所有病房的物資配送任務後，便會回到隔離區域門口，讓護理人員對其進行機體消毒。

元智與桃園醫院合作，利用機器人降低傳染風險

▲部立桃園醫院陳正斌醫師與護理長設定機器人於隔離病房內的移動路徑與病房點位。（圖／元智提供）

元智工管系學生運用所學使用temi Center進行機器人相關指令的編輯與設計，包括設定病房的位置與代號、聲音辨識的關鍵詞與移動路徑，藉此協助醫院醫師與護理人員使用APP進行各項操控，從中了解機器人當下的運作狀況。林瑞豐說，未來更規劃讓temi機器人能與病人或陪伴的親友進行對答，除了關心病人病情外，可結合AI語音與影像技術，除了進行衛教宣導以及帶領健康操運動，亦可智慧辨別病人身心狀態。

元智大學工管系以資訊科技、工程技術和管理科學為主軸，因應未來科技發展及各類產業需求，近年來以「智慧型生產」作為系所發展核心目標，並整合行動科技與雲端運算、人因工程與設計、全球運籌管理、大數據分析等四項重點領域，根據國際知名EduRANK網站排名顯示，元智工管系在全台最佳工業工程學系排名中表現優異，名列全台大專院校第6名，更是私立大學冠軍。

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