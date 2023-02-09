▲元智《食是求適》團隊，預訪剩食獲30萬行動獎金

▲元智大學食是求適團隊參加Young飛全球行動計畫，獲30萬行動獎金。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學管理學院首度組隊參與教育部青年發展署Young飛全球行動計畫，由柳育德老師指導《食是求適》隊伍，脫穎而出，榮獲最佳行動卓越獎，獲14萬的績優獎金，附加 30 萬行動獎金，表現傑出。

《食是求適》是由元智大學管理顧問社陳以帆、張芯瑜及郭奕暄所組成。團隊以「SDGs 12 責任消費與生產」為目標，從元智大學生活圈著手預防前端剩食的產生，協助學生適量的選擇自己食用的飯量，以減少白飯的浪費。

「沒有人應該無條件地支持我們，儘管我們出於良善的初衷。」團員們在經歷一年的調查、訪談與具體行動後，得出心得。參賽同學郭奕暄表示，行動過程中團隊需要設計菜單與制度達成目標、說服學生餐廳店家協助推廣制度、在學生族群中進行倡議、與校方處室溝通進行宣傳活動。

▲食是求適團隊宣導預防剩食，減少浪費。（圖／元智提供）

指導老師柳育德表示，花了大半年規劃行動後，團隊迎來的卻是疫情再度爆發並宣布實施遠距上課的困境，所幸靠著成員的毅力與努力，充分把握餐廳老闆在冷門時段、收工後願意參與討論與訪談的每個空檔，方能順利執行。陳以帆說，在推廣過程中遇到老闆難以用英文協助推廣外籍學生使用飯少服務、店家在用餐尖峰時段人力不足等。

張芯瑜也提到，計畫過程中橫跨時區訪談了 10 餘個來自法國、美國、英國、新加坡等國際剩食相關單位，綜合了國內外各個組織的建議，不停優化團隊設計的行動方案。《食是求適》最終在校方的支持與團隊的努力下克服重重挑戰，使原先無飯量分級制度的店家，服務使用率增加 8%、原先有飯量分級制度的店家，服務使用率增加 40%、學餐內學生平均每人每餐浪費飯量減少 20 公克，卓越的成績讓團隊得到計畫績優獎項的殊榮。

柳育德表示，透過帶領學生參加國際行動計畫，除了訓練學生的企劃思考能力、拓展國際視野、深入了解重要的永續發展目標之外，最主要是培養學生實作解決問題的態度與能力。「只有動手，才能改變現狀，這是希望學生能得到的最大收穫」。