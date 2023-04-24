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雙北槍擊案弘仁會「鯨魚」躲吉隆坡　警「註銷護照」逼他返台

▲▼弘仁會重要幹部「鯨魚」目前已出國「避難」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲弘仁會重要幹部「鯨魚」躲馬來西亞吉隆坡「避難」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市警方追查黑幫連11天互轟67槍復仇槍擊案有新進展，陸續將3起槍擊案抽絲剝繭，查出並非外傳毒品糾紛的10億巨額，而是250萬詐騙贓款帳目不輕引發的，弘仁會與華山幫為了展現實力，才會教唆底下未成年小弟互開槍，其中弘仁會幹部「鯨魚」為此事出國避風頭，警方目前掌握他人在吉隆坡，透過管道要求他返國說明，不排除註銷他護照，逼他返台。

據悉，日前竹聯幫仁堂弘仁會與華山幫，因底下小弟間有250萬詐騙所得的贓款帳目不清，互相懷疑動手腳，弘仁會首先在10日派15歲朱姓少年，到土城區華山幫的當舖開了3槍，小弟還拍影片嗆「你們板橋華山就是垃圾！敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2（指空氣槍），還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」，此舉引發後續2起槍擊案。

19日華山幫反擊，凌晨1時許，派出17歲吳姓少年，手持制式及改造手槍，在台北市中山區雙城街，朝弘仁會「鯨魚」的座車黑色Alphard休旅車開槍，雙方在街上追逐，最後休旅車在板橋區文化路爆胎等拖車時，再被吳少追上捕了幾槍，前後共開了13槍，隨後持槍到派出所投案。

▼弘仁會幹部「鯨魚」躲吉隆坡，若不返國將註銷他護照 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼弘仁會幹部「鯨魚」躲吉隆坡，要求他返國接受調查 。（圖／記者陳以昇翻攝）

弘仁會心有不甘，20日上午8時許，再教唆17歲劉姓少年背著改造衝鋒槍，搭計程車到土城當舖，光天化日、眾目睽睽下，朝大門連開51槍，逞兇後與律師聯繫，搭著原車到板橋大觀派出所投案，整個過程被旁邊騎士行車記錄器拍下，引起全國矚目，也讓警方高層震怒。

新北市警方20日當晚隨即展開大掃黑，2黑幫幹部都紛紛躲起來避禍，其中弘仁會林姓幹部「鯨魚」，在警方約談他前就逃往馬來西亞吉隆坡，目前警方透過刑事局駐馬來西亞聯絡官，請馬來西亞政府協助，讓林男回台接受調查，如不配合，不排除註銷他的護照，逼他返國說明槍擊案始末。

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