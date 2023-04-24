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雙北槍擊案「少年阿翔」是關鍵　暗槓贓款引惡鬥！警大動作滅幫

▲▼ 新北市土城區四川路7號今（20）日上午發生槍擊案件。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲土城區當舖被開51槍，背後竟是一名少年惹禍。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者陳以昇／新北報導

新北市警方追查黑幫當街開槍掃射又有突破！原本槍手投案供詞誤導警方朝毒品及詐騙贓款方向偵辦，經深入調查，得知17歲少年「阿翔」因積欠當鋪數十萬元，利滾利變上百萬，為了賺錢投靠弘仁會擔任取款車手，每次都暗槓贓款，終於被幫會知道，還懷疑他是華山幫派來臥底，雙方為此大動肝火，最後演變開槍掃射示威，警方已大動作要刨除2黑幫。

雙北市接連發生重大槍擊案，與2派黑幫互嗆有關。10日弘仁會派15歲朱姓少年，到土城區華山幫的當舖開了3槍，小弟還拍影片嗆「你們板橋華山就是垃圾！敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2（指空氣槍），還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」。

沒想到19日華山幫反擊，派17歲吳姓少年，手持制式及改造手槍，在台北市中山區雙城街，朝弘仁會「鯨魚」（下圖，陳以昇翻攝）的座車黑色Alphard休旅車開槍，雙方在街上追逐，最後休旅車在板橋區文化路爆胎等拖車時，再被吳少追上捕了幾槍，前後共開了13槍，隨後持槍到派出所投案。

▲▼弘仁會幹部「鯨魚」躲吉隆坡，要求他返國接受調查 。（圖／記者陳以昇翻攝）

雙方越演越烈，20日上午8時許，再教唆17歲劉姓少年背著改造衝鋒槍，搭計程車到土城當舖，光天化日、眾目睽睽下，朝大門連開51槍，逞兇後與律師聯繫，搭著原車到板橋大觀派出所投案，整個過程被旁邊騎士行車記錄器拍下，引起全國矚目，也讓警方高層震怒。

槍手投案後，先自稱「明仁會」幫眾，又企圖誤導警方朝「毒品」、「贓款」方向偵辦，經深入追查，原來起因是一名17歲少年「阿翔」積欠當舖數十萬元，利滾利變成百萬，再透過關係投靠弘仁會擔任詐騙取款車手，但他每次領取贓款時，都會暗槓贓款進自己口袋，沒想到仍東窗事發，被弘仁會逮到。

弘仁會原以為阿翔是華山幫派來臥底當奸細，要華山幫出面說明，雙方因此越吵越兇，最後演變開槍互尬武力。警方目前已透過關係通知弘仁會中和組要角綽號「鯨魚」的林姓大哥，立即從馬來西亞吉隆坡返國說明，不排除註銷他護照，逼他回國。

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