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雙北街頭11天開67槍！弘仁會華山幫互轟原因曝　幕後大哥出國避難

▲▼弘仁會重要幹部「鯨魚」目前已出國「避難」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲弘仁會重要幹部「鯨魚」目前已出國「避難」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市警方追查黑幫連11天互轟67槍復仇槍擊案有新進展，陸續將3起槍擊案抽絲剝繭，查出並非外傳毒品糾紛的10億巨額，而是250萬詐騙贓款帳目不輕引發的，弘仁會與華山幫為了展現實力，才會教唆底下未成年小弟互開槍，其中弘仁會幹部為此事出國避風頭，警方目前正全力追緝主使者。

據悉，日前竹聯幫仁堂弘仁會與華山幫，因底下小弟間有250萬詐騙所得的贓款帳目不清，互相懷疑動手腳，弘仁會首先在10日派15歲朱姓少年，到土城區華山幫的當舖開了3槍，小弟還拍影片嗆「你們板橋華山就是垃圾！敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2（指空氣槍），還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」，此舉引發後續2起槍擊案。

▼弘仁會17歲劉姓少年朝當舖開了51槍，引起全國矚目。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼ 新北市土城區四川路7號今（20）日上午發生槍擊案件。（圖／翻攝自記者爆料網）

19日華山幫反擊，凌晨1時許，派出17歲吳姓少年，手持制式及改造手槍，在台北市中山區雙城街，朝弘仁會「鯨魚」的座車黑色Alphard休旅車開槍，雙方在街上追逐，最後休旅車在板橋區文化路爆胎等拖車時，再被吳少追上捕了幾槍，前後共開了13槍，隨後持槍到派出所投案。

弘仁會心有不甘，20日上午8時許，教唆17歲劉姓少年背著改造衝鋒槍，再到土城當舖，光天化日、眾目睽睽下，朝大門連開51槍，逞兇後與律師聯繫，搭著計程車到板橋大觀派出所投案，整個過程被旁邊騎士行車記錄器拍下，引起全國矚目，也讓警方高層震怒。

▼華山幫吳姓少年朝休旅車開13槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 金錢糾紛狹路相逢！少年「開車尾隨」當街下車開槍　猛轟10彈右後輪爆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市警方20日當晚隨即展開大掃黑，2黑幫幹部都紛紛躲起來避禍，其中弘仁會林姓幹部「鯨魚」，在警方約談他前就出國避難，目前警方大動作要將2個黑幫勢力瓦解，正全力追緝幕後教唆大哥。

▼弘仁會15歲朱姓少年對當舖開3槍，遭警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 新北當鋪槍擊，警再逮3嫌到案 。（圖／記者戴上容翻攝）

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