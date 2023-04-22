檢察長異動傳出政治考量　陳建仁：例行調動「無選舉考量」

▲行政院長陳建仁表示，全國檢察長人事異動無選舉考量。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

法務部昨（22日）公布全國檢察長人事異動名單，卻被認為有政治或選舉考量，行政院長陳建仁今天上午表示，檢察長調動牽涉到檢審會工作，尊重檢審會所做的決定，這只是例行調動，「完全沒有選舉考量」，希望各界不要做不必要揣測，而警政署已掌握新北槍擊案幕後的操縱者，將與地方政府合作，徹底溯源斷根，做好掃黑肅槍與治安維護。

法務部昨天公布全國檢察長人事異動名單，台北地檢署檢察長林邦樑將調最高檢察署，台北地檢署檢察長則由鄭銘謙接任，被批評有政治或選舉考量，法務部長蔡清祥昨也澄清並無政治考量。

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▲行政院長陳建仁今天上午參加氣候變遷署籌備處成立揭牌典禮。（圖／記者許敏溶攝）

行政院長陳建仁今天上午參加氣候變遷署籌備處成立揭牌典禮，接受媒體聯訪時指出，媒體詢問檢察長人事異動是否有政治或選舉考量，陳建仁則表示，檢查人事是一個例行調動，完全沒有選舉考量，檢察長調動牽涉到檢審會工作，而檢審會代表是由檢察官共同選舉出來，尊重檢審會所做的決定，檢察長的調動實際上完全沒有選舉考量，希望大家不要誤會，法務部長蔡清祥昨天也針對這些揣測與不實傳言有所澄清，在此說明，希望各界不要做不必要揣測。

另針對新北槍擊案頻傳，陳建仁表示，治安是上任後施政的首要，一再希望中央與地方合作，做好治安工作，新北連續發生槍擊案，第一時間要求警政署務必與地方合作，通力做好掃黑工作，目前警政署已經掌握幕後的操縱者，已要求警政署與地方政府合作，徹底溯源斷根，做好掃黑肅槍與治安維護，務必做到嚴查嚴辦，維護人民生命安全。