精品紙袋、多餘充電線先別丟　二手拍可賣到好價錢出清兼做環保

▲不少人會把名牌精品的紙袋上架到拍賣平台販售。（圖／翻攝自旋轉拍賣）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮購物自5月1日起針對非商城賣場成立的訂單調整成交手續費，公告一出，引起賣家們反彈並大嘆生意越來越難做，旋轉拍賣則是響應世界地球日分享拍賣小技巧，對於手邊還能使用但不再需要的物品，例如精品紙袋、保養品試用包、充電線等，別急著斷捨離，不妨拿去二手買賣平台上架，減少浪費同時賺取額外收入。

有很多東西常被認為是垃圾而丟掉，其實拿到拍賣平台上轉手販售，也可以賣出不錯價錢，例如名牌精品的包裝，品牌紙袋可賣到近200元、包裝盒近300元；而新年雖然已經過了很久，但有全新紅包袋的話先別丟，尤其是圖案精美或各場合通用的設計，來自大品牌的紅包袋更是部分人士的收藏品，10到20個的包裝可賣到近300元。

另外，化妝品和護膚品的試用包可賣到200元，大品牌10～15毫升的迷你瓶可賣500元以上，與其買了原裝後發現不適合而丟棄，不妨先買試用品來嘗試，喜歡再買原裝。購入新手機或電子產品時，USB Type-C和micro USB充電線是常見配件，此時可以轉賣多餘的，例如人氣夯品蘋果原廠充電線能夠賣超過300元。

旋轉拍賣深入研究過去一年的趨勢，分享2022年4月到2023年3月搜尋量大的類別與品項，「美妝保養」是熱門類別之一，在銷售率最高的前五種產品中，包括了個人消毒用品、唇部彩妝與保養和足部護理，此外也觀察到賣家致富的訣竅是在需求高、供給少的地方銷售商品，類別分別是「體育器材、手機及配件、相機攝影、電玩遊戲、名牌精品」。針對二手拍賣新手，建議上架可以攻略前三大熱門類別「流行時尚、美妝保養、3C電子」以及經典或正流行的二手物品。