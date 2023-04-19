　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

精品紙袋、多餘充電線先別丟　二手拍可賣到好價錢出清兼做環保

旋轉拍賣響應世界地球日分享拍賣小技巧（圖／翻攝自旋轉拍賣）

▲不少人會把名牌精品的紙袋上架到拍賣平台販售。（圖／翻攝自旋轉拍賣）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮購物自5月1日起針對非商城賣場成立的訂單調整成交手續費，公告一出，引起賣家們反彈並大嘆生意越來越難做，旋轉拍賣則是響應世界地球日分享拍賣小技巧，對於手邊還能使用但不再需要的物品，例如精品紙袋、保養品試用包、充電線等，別急著斷捨離，不妨拿去二手買賣平台上架，減少浪費同時賺取額外收入。

有很多東西常被認為是垃圾而丟掉，其實拿到拍賣平台上轉手販售，也可以賣出不錯價錢，例如名牌精品的包裝，品牌紙袋可賣到近200元、包裝盒近300元；而新年雖然已經過了很久，但有全新紅包袋的話先別丟，尤其是圖案精美或各場合通用的設計，來自大品牌的紅包袋更是部分人士的收藏品，10到20個的包裝可賣到近300元。

另外，化妝品和護膚品的試用包可賣到200元，大品牌10～15毫升的迷你瓶可賣500元以上，與其買了原裝後發現不適合而丟棄，不妨先買試用品來嘗試，喜歡再買原裝。購入新手機或電子產品時，USB Type-C和micro USB充電線是常見配件，此時可以轉賣多餘的，例如人氣夯品蘋果原廠充電線能夠賣超過300元。

旋轉拍賣深入研究過去一年的趨勢，分享2022年4月到2023年3月搜尋量大的類別與品項，「美妝保養」是熱門類別之一，在銷售率最高的前五種產品中，包括了個人消毒用品、唇部彩妝與保養和足部護理，此外也觀察到賣家致富的訣竅是在需求高、供給少的地方銷售商品，類別分別是「體育器材、手機及配件、相機攝影、電玩遊戲、名牌精品」。針對二手拍賣新手，建議上架可以攻略前三大熱門類別「流行時尚、美妝保養、3C電子」以及經典或正流行的二手物品。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

►娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
三上悠亞拍到崩潰大哭　番號起底！導演、男優都被封殺
快訊／變電箱被雷劈中爆炸！民眾冒雨拿滅火器撲滅
快訊／雷雨彈超兇！再轟4縣市1小時　警戒區出爐
塵爆奪15命！八仙免賠原因曝
股民注意！「這22檔」列入注意股
周曉涵捲「周孝安離婚風波」首露面　曝私下對話
快訊／下班注意！14縣市發布大雨特報
快訊／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車　盧秀燕出手了
徐乃麟愛孫首亮相！　悲曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯小農鮮奶系列限時優惠！原料來自吉蒸牧場「鮮乳界愛馬仕」

最新「皮克斯限量周邊」！三眼怪夜燈、迷你行充超Q　超商限定販售

精品紙袋、多餘充電線先別丟　二手拍可賣到好價錢出清兼做環保

【廣編】統一玲廊滿藝線上藝廊　與W TAIPEI共創「森林藝吧」推出藝術品等級特調

快幫冰箱補貨！超商獨家「西瓜冰棒」太Q　還有水果方塊冰超清爽

東西拿了就走！超商APP有「預訂快取」服務了　還可以外送到家

咬下泡芙爆雙餡！超商最新「10款抹茶甜點」　富士山蛋糕捲太欠吃

限量5000個！超澎湃「愛心海味比薩」來了　一次吃4種海鮮、起司

超商獨家！超濃「奶芋冰沙」開賣了　每口都吃得到綿密芋泥、芋角

【廣編】花王連續十七年入選「世界最具道德企業」名錄

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

慶生想續攤被打槍爆衝突　衰女友遭熱湯潑臉+打巴掌

全聯小農鮮奶系列限時優惠！原料來自吉蒸牧場「鮮乳界愛馬仕」

最新「皮克斯限量周邊」！三眼怪夜燈、迷你行充超Q　超商限定販售

精品紙袋、多餘充電線先別丟　二手拍可賣到好價錢出清兼做環保

【廣編】統一玲廊滿藝線上藝廊　與W TAIPEI共創「森林藝吧」推出藝術品等級特調

快幫冰箱補貨！超商獨家「西瓜冰棒」太Q　還有水果方塊冰超清爽

東西拿了就走！超商APP有「預訂快取」服務了　還可以外送到家

咬下泡芙爆雙餡！超商最新「10款抹茶甜點」　富士山蛋糕捲太欠吃

限量5000個！超澎湃「愛心海味比薩」來了　一次吃4種海鮮、起司

超商獨家！超濃「奶芋冰沙」開賣了　每口都吃得到綿密芋泥、芋角

【廣編】花王連續十七年入選「世界最具道德企業」名錄

味全龍採用少見「雙首席模式」　葉總靈感來自美式足球

亡父冰醫院太平間11年拒領　貧女再潰堤：想讓爸媽葬一起千年

社宅跳票！執政8年「達成率12%」　趙少康：蔡英文對不起年輕人

中原大學迎全大運　校友邱秋林捐款500萬「實英運動場」亮相

越晚越雨大！半個台灣「紅到紫爆」　雨彈最猛時間曝

2把菜刀猛砍母親46刀慘死！逆子辯「身上有黑影」　一審判無期

快訊／苗栗火炎山下大貨車側翻「磚頭石塊掉滿地」　2人受傷

秀出你的散熱器！日本業者為CPU風扇打造專用展示架

快訊／彰化變電箱被雷擊中爆炸起火　民眾冒雨拿滅火器撲滅

高雄港碼頭貨櫃車「左轉不減速」機車直接撞上　零件噴飛10公尺

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

消費熱門新聞

下載APP「霜淇淋免費吃」

染髮不掉色秘訣大公開

必勝客199大比薩限定10天吃！

麥當勞早餐限定「雙層麥香魚」回來了

達美樂開賣「披薩便當」送出5千盒

限時開喝！超商指定咖啡飲品買7送3

麥當勞極選系列2款新堡只賣35天！

只有5天！超商咖啡飲品「第2杯10元」

超商獨家！超濃「奶芋冰沙」開賣了

超商最新10款抹茶甜點必吃爆雙餡泡芙

速食店最新15公分無骨雞柳條來了！

超澎湃「愛心海味比薩」開吃！

超商APP有「預訂快取」服務了！

連續4年打破減重商品代言人魔咒

更多熱門

相關新聞

非要不可！　內湖豪宅「沒人跟他搶」仍加價1446萬拍下

非要不可！　內湖豪宅「沒人跟他搶」仍加價1446萬拍下

只有一人投標的法拍案，竟然還要加價千萬元？在內湖周邊一處豪宅近期淪落法拍市場，近期僅是一拍，且僅一人投標，但卻加價達1446萬元。法拍達人認為，此案不排除為高資產族群為維護自家財產，開高價搶標。

國泰「起家厝」舊住戶再現法拍　10坪地底價3.7億

國泰「起家厝」舊住戶再現法拍　10坪地底價3.7億

充電線勒斃兒「我殺人了」　父一審判4年

充電線勒斃兒「我殺人了」　父一審判4年

友A漁船補貼挨罰他擔保　屋被拍賣

友A漁船補貼挨罰他擔保　屋被拍賣

藏金閣拍賣日限定！

藏金閣拍賣日限定！

關鍵字：

拍賣二手賣家試用包充電線紙袋

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳不藏了「終於官宣喜訊」！

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

下載APP「霜淇淋免費吃」

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

雷雨彈開炸！劇烈降雨轟3縣市　挾雷擊、9級↑強陣風

更多

最夯影音

更多
滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李
老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面