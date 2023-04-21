挖寶！彰化分署大拍賣　竹山4樓透天厝底價729萬詢問度最高

▲彰化分署聯合法拍。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

法務部行政執行署彰化分署今年首度動產及不動產聯合拍賣會，將於25日登場，拍賣物件有車輛9部、多組精美茶具組、彩繪花瓶。當天下午3時在分署4樓拍賣室辦理不動產集中拍賣，拍賣土地及建物多達23筆，其中位於南投縣竹山鎮的一棟4層樓中古透天厝，生活機能佳，二拍底價729萬元，詢問度最高。

▲彰化分屬法拍竹山4樓透天厝詢問度最高。（圖／彰化分署提供）

彰化分署表示，拍賣場地位於本分署花壇車輛保管場(彰化縣花壇鄉中山路二段367之5號)，其中有2輛2021年、2022年的山葉牌機車，因行為人酒駕遭警察機關查扣，然車況接近全新，有意購車代步的民眾請密切注意詳細拍賣公告。另一台吸睛車輛為MAZDA汽車(排氣量1998c.c. 2014年)，外型帥氣，具跑車動感流線。

▲彰化分署聯合法拍酒駕查扣9成新機車。（圖／彰化分署提供）

拍賣會下午辦理不動產集中拍賣，拍賣場地位於彰化分署4樓拍賣室。其中，位於南投縣竹山鎮的一棟4層樓中古透天厝是本次最受矚目物件，該屋靠近國稅局、鎮公所、衛生所、學校，生活機能便利，目前出租第三人使用中，這次是第二次拍賣，底價729萬元，公告後詢問度頗高，其餘物件還有位於彰化縣竹塘鄉、二水鄉、員林市；位於南投縣名間鄉、集集鎮、南投市、水里鄉多筆持分土地，詳細拍賣物件及照片請上彰化分署官網及臉書閱覽。

另外，現場拍賣精美茶具7組，有陶製茶壺、茶杯、錫罐、茶倉等多種品茗器具，送禮自用兩相宜。此外，尚有彰化分署受理彰化地檢署囑託變價沒收物彩繪花瓶10只，此批花瓶高度約70至110公分不等，寬度約30至40公分不等，瓶身分別印有山水畫、駿馬、花卉等圖案，物況超美，寓意吉祥，本次分6組拍賣，喜愛收藏藝術品的民眾現場挖寶。