為賺7000元！桃園男當詐團人頭還製造斷點　拿假鈔買虛擬幣露餡

▲桃園市丁姓男子今年3月間聽命詐團人員指使，假意與買家達成虛擬貨幣泰達幣交易，過程中還在指尖塗上膠水避免留下指紋但最後仍落網。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市丁姓男子今年3月間聽取姓名不詳詐騙集團成員指示，與買家交易虛擬貨幣泰達幣，賺取7000元報酬，過程中聽從詐團成員指示過程中不斷製造斷點，還在指尖塗上膠水避免留下指紋，最後仍被買家識破報警提告，桃園警方事後拘捕丁男到案，桃園地檢署依詐欺罪嫌將丁男提起公訴。

檢警調查，22歲的丁姓男子為某詐騙集團成員，今年3月22日晚間8時許聽取姓名不詳代號「新春秋鼎盛」、「丁利生」成員指示，到板橋火車站西門廁所拿取黑色手提袋，內裝玩具鈔3999張之現金磚4個等物，翌日，詐團指示丁男攜帶黑色袋子及膠水，下午3時許至中壢火車站待命，其中曾南下新竹湖口站，且每一站都下車，製造不同斷點，並匯29,000元至丁男帳戶內，丁領取帳戶內匯款後，於同日晚間8時30分許至桃園區中山東路交易泰達幣虛擬貨幣。

丁男在交易過程中，詐團成員再三叮嚀「要謹慎注意，在車上時要載指尖塗上膠水，到達交易地點不要讓客戶碰到現金磚，將現金22,000元交給客戶點收，再拿現金磚給客戶看後再收起來」，雙方再約定以402萬元之價金購買虛擬貨幣泰達幣12萬9300顆至指定虛擬帳戶（電子錢包）內，未料客戶看過黑色袋子內上層為22000元真鈔，下方則為玩具鈔3999張。

丁男雖順利詐騙對方轉匯泰達幣，但對方取得現金袋後也發現下面為假鈔憤而報警，丁男遭賣家當場逮住，想跟詐團同夥「新春秋鼎盛」與「丁利生」成員求救，未料同夥因虛擬幣得手，立即退出聊天群組並將其封鎖，且刪除所有聊天紀錄，丁男則被桃園警方當場拘捕。

桃檢複訊時，丁男坦承犯行，檢方則認為加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤，並以電磁紀錄形式存在並流通與網際網路之虛擬貨幣，雖屬虛擬而非現實可見之有形財物，但在現實世界中仍有一定之財產價值，自為刑法詐欺罪保護範疇內，偵結依加重詐欺得利罪嫌將丁男起訴。